Т.нар. защитен ляв завой по бул. "Княгиня Мария Луиза“ в посока към ул. "Петко Д. Петков“ и ул. "Иван Перпелиев“ е факт от близо две седмици.

Според община Пловдив промените са част от мерките за подобряване на пътната безопасност и оптимизиране на трафика в натоварените градски участъци, предава Plovdiv24.bg.

Има обаче една малка подробност - при новата организация на движение обратният завой по по бул. "Княгиня Мария Луиза“ и в двете посоки е де факто забранен, защото светофарите имат стрелка за наляво, която указва задължителната посока на движение.

Какво казва Наредба №17/2001г. за регулиране на движението по пътищата със светлинни сигнали

Съгласно чл.12, ал.6 на същата наредба в случаите на светещи полета, оформени като стрелка, действието на светлинните сигнал се отнася само за посоката, указана със стрелката. В конкретния случай при светещи полета със стрелка, насочена наляво, единствената разрешена посока за движение при зелен сигнал е наляво.

Медията ни се свърза с шефа на "Организация и контрол на транспорта" Димчо Йоргов, който заяви за читателите ни, че въпросът ще бъде разгледан в най-скоро време и че евентуално там ще бъдат поставени знаци Ж9, които разрешават правенето на обратен завой на въпросното кръстовище.