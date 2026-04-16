На 7 април в Пловдив приключи обособяването на т.нар. защитен ляв завой по бул. "Княгиня Мария Луиза“ в посока към ул. "Петко Д. Петков“ и ул. "Иван Перпелиев“.

Промените са част от мерките на община Пловдив за подобряване на пътната безопасност и оптимизиране на трафика в натоварените градски участъци, съобщиха тогава за Plovdiv24.bg от общинската администрация.

От Общината очакваха новата организация да намали конфликтните точки между автомобилите и да улесни преминаването през кръстовището. В рамките на дейностите се подмениха LED модулите на светофарната уредба, бяха монтирани светлинни сигнали със стрелки, които ясно указват разрешените посоки на движение.

Очакваше се значително да се подобри пропускателната способност на кръстовището и да се повиши безопасността както за водачите, така и за пешеходците. Дали обаче това е така, особено в час пик?

Наша читателка сподели мнението си за движението след промяната

Здравейте! Обръщам се към Вас с молбата да се обърне внимание на случващото се за едно конкретно кръстовище в нашия град Пловдив.

По мои виждания има някакво недообмислено взето решение на разни институции и високопоставени лица за трафика в града. Отпреди великденските празници, някъде около датата 08.04.2026 г., има промяна в пускането по секции на светлинни уредби на кръстовището до църквата "Света Петка" и по-конкретно на ул. "П. Д. Петков" ( ул. "Иван Перпелиев") с бул. "Княгиня Мария Луиза", а именно по бул. "Княгиня Мария Луиза" се пуска отделно лявата секция, а не както преди това заедно с тези за направо.

И вследствие на това вече за пореден ден сутрин се получава дълго задръстване още от кръговото до аптека "Милениум" в посока църквата. Прилагам и клипо. Не знам дали има и други недоволни шофьори като мен, но е редно да се обърне внимание.