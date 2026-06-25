Бруталното тройно убийство в град Угърчин, което отне живота на трима млади хора, разтърси обществеността. Сред жертвите е 18-годишната Даниела Левчева - момиче, което само преди четири месеца гостува в подкаста на Борислав Борисов и разкри истината за живота си като проститутка пред широката аудитория.

Популярният журналист и водещ, известен като Звездния репортер, сподели коментар в социалните мрежи, провокиран от огромния брой съобщения, които е получил от свои последователи. Даниела беше гост в неговото онлайн предаване, а интервюто с нея се превърна във второто най-гледано видео в 6-годишната история на формата.

В гостуването си Даниела Левчева говори открито и без притеснения за това, че се занимава с компаньонство. Борисов я описва като смела и безстрашна, водена от желанието да избяга от бедността и да помогне финансово на своето семейство.

"Даниела може да беше противоречива личност, но преди всичко беше едно емоционално момиче само на 18 години... Да, не по най-правилния начин, но кои сме ние да я съдим? Този, който не греши, да хвърли пръв камъка“, споделя репортерът.

Водещият си спомня, че по време на разговора им е дал единствен съвет:

"Лесните пари вървят с лоши хора“ и я е призовал да се спаси, докато все още има време. За съжаление, младото момиче не е взело думите му насериозно. След участието си в предаването Даниела става разпознаваема и развива успешен профил в TikTok, където събира над 30 000 последователи. В последните ѝ видеа се появява и другата жертва на престъплението - второ момиче, също имела Даниела, едва на 15 години.

Борислав Борисов изрази огромния си гняв от факта, че соченият за извършител на жестокото деяние е излязъл от затвора само 10 дни преди убийството, след като е излежал двугодишна присъда.

Журналистът отправи остър апел към институциите и повдигна въпроса за липсата на адекватна оценка на психическото състояние на престъпниците у нас:

Водещият недоумява как затворници биват освобождавани, без да се провери дали са способни да живеят нормално в обществото. Според него, ако подобен тест беше направен, извършителят щеше да е все още зад решетките, а тримата младежи щяха да са живи.

Борисов категорично призовава за доживотен затвор без право на замяна. Той е уверен, че ако България е истинска правова държава, убиецът не трябва да излезе на свобода до края на дните си.

"Никое човешко същество не заслужава това, което им се е случило на тези млади хора“, завършва Борисов с надеждата, че гласността по случая ще доведе до реална и безкомпромисна справедливост.

Факти, версии и обвинения

Прокуратурата вече е повдигнала официално обвинение на 27-годишен мъж, който е бил задържан на самото местопрестъпление – в жилището, където се е разиграла трагедията. На място е извършен и следствен експеримент, за да се изяснят детайлите около кървавата драма.

Според официалната информация от разследващите органи, обвиняемият е криминално проявен и многократно осъждан. Той е излязъл на свобода преди около две седмици, след като е изтърпял наказание за кражба.

Данните до момента сочат, че в апартамента са се намирали обвиняемият, 27-годишен мъж и неговата 18-годишна приятелка (Даниела). Между двамата мъже е възникнал остър конфликт, който е прераснал във физическо насилие. Първоначалните данни показват, че младата жена е направила опит да ги разтърве и да спре агресията, но също е станала жертва. Двамата са починали от смъртоносни прободни рани, нанесени с нож. Като основни версии за престъплението се разглеждат ревност и неуредени лични отношения.

По време на инцидента в жилището е присъствало и друго момиче (на 16 години според данните на полицията), което е станало свидетел на жестокото убийство. Малко по-късно нейното тяло е открито пред жилищната сграда. Тъй като момичето е страдало от епилепсия, разследващите работят по няколко версии и са назначили медицински експертизи. Все още се изяснява дали девойката е паднала сама от балкона вследствие на криза или уплаха, или е била избутана от извършителя.

След извършването на убийствата 27-годишният задържан е направил опит да заличи следите си. В момента следствието продължава да събира доказателства чрез огледи, разпити на свидетели и съдебномедицински анализи, за да възстанови точната последователност на събитията. Ако вината му бъде доказана в съда, той е заплашен от едно от най-тежките наказания, предвидени в Наказателния кодекс на Република България.