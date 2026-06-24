Линейка и пожарна са на мястото на зловещата катастрофа на магистрала "Тракия", която взе три жертви, видя Plovdiv24.bg. В социалните мрежи се появи и първо видео, заснето от преминаващ през мястото на инцидента шофьор.

Трима загинаха на магистрала "Тракия", съобщиха от пресцентъра на Министерството на вътрешните работи. Камион е блъснал лек автомобил на територията на ОД МВР Ямбол. Пътното платно е затворено.

Временно е ограничено движението при км 290 на АМ "Тракия" в двете посоки поради ПТП. Трафикът се пренасочва по обходен маршрут: пътен възел "Зимница“ – пътен възел "Петолъчката“ – Карнобат – пътен възел "Карнобат“ и обратно, като се регулира от "Пътна полиция", съобщиха от АПИ.

Заради образувалото се задръстване е вдигнат хеликоптер, който да транспортира по-бързо пострадалите до лечебно заведение.