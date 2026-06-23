24-годишна жена от Враца е починала след тежко предозиране със синтетичен наркотик. Трагичният случай отне живота на млада майка на две деца и отново насочи общественото внимание към опасностите от употребата на синтетични дроги. Сигнал за неадекватното поведение на жената е подаден на телефон 112 от граждани, които я забелязали да се разхожда гола по улиците на града. На място незабавно е изпратен екип на Спешна помощ, който я транспортирал до МБАЛ "Христо Ботев“ във Враца.

Малко след постъпването си в лечебното заведение състоянието ѝ рязко се влошило. Тя спряла да диша и се наложила спешна интубация. Лекарите започнали борба за живота ѝ, но въпреки усилията им състоянието ѝ останало критично, съобщава агенция BulNews.

Допълнително затруднение за медицинските екипи създала липсата на свободни места в други лечебни заведения, което забавило възможността за транспортирането ѝ с въздушна линейка до специализирана болница.

По-късно стана ясно, че жената е приела голямо количество фентанил - синтетичен опиоид, считан за едно от най-опасните наркотични вещества в света. Според специалистите дори минимална доза от него може да доведе до фатален изход.

Въпреки продължилите часове наред реанимационни действия, организмът на младата жена не успял да се пребори с тежката интоксикация и през нощта тя е починала.

Смъртта на 24-годишната врачанка е поредното трагично напомняне за разрушителните последици от наркотичната зависимост. След себе си тя оставя две малки деца, близки и приятели, изправени пред тежката загуба.