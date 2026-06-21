За изключително тежък инцидент до морската ни столица научи Plovdiv24.bg. Вследствие на това двама млади мъже се борят за живота си. Ето и подробностите, ясни към момента:

Двама мъже са в болнично заведение след скандал в района на плаж "Кабакум" край Варна.

Днес, около 18:05 часа, е получен сигнал за възникнало спречкване между двама български граждани на гореспоменатия плаж.

По първоначални данни са пострадали мъже на 19 и 24 години, които са транспортирани в болница.

Единият е с прободна рана, а другият – с огнестрелно нараняване. И двамата са с опасност за живота.

Изясняват се причините и обстоятелствата, довели до инцидента, уточниха органите на реда за нашата медия.