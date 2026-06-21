Черната хроника по пътищата на страната взе поредната си непълнолетна жертва в събота вечерта. Тежка катастрофа с лек автомобил BMW отне живота на момче в Разградско, съобщиха от полицията за Plovdiv24.bg. Жестокият инцидент е станал малко преди полунощ на 20 юни.

Как се е стигнало до трагедията край село Богданци?

Сигналът за тежкото пътнотранспортно произшествие е подаден около 23:15 часа. Инцидентът се е разиграл на третокласния път III-2005, в землището на село Богданци, община Самуил.

По първоначална информация зад волана на колата е бил 20-годишен младеж от село Мортагоново. На десен завой младият шофьор е загубил контрол над управлението на автомобила. Колата излязла извън пътното платно, преобърнала се е няколко пъти и се е забила с огромна сила в крайпътна канавка.

Веднага след катастрофата водачът е бил тестван за употреба на алкохол и наркотични вещества. Пробите са отрицателни. От него е взета и кръвна проба за химичен анализ, който предстои да установи окончателните резултати.

Тялото на загиналото момче е транспортирано в МБАЛ – Търговище, където ще бъде извършена съдебномедицинска аутопсия.

По случая е образувано досъдебно производство за причиняване на смърт при пътнотранспортно произшествие по чл. 343, ал. 1, буква "Б“, във връзка с чл. 342, ал. 1 от Наказателния кодекс.

Разследването на причините за тежкия инцидент продължава под наблюдението на компетентните органи.