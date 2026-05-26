Сериозно пътнотранспортно произшествие е възникнало тази вечер на главния път в пазарджишкото село Главиница, съобщaват от Областната дирекция на МВР. Инцидентът стана повод за сериозно безпокойство сред местните жители, които отбелязват, че това е поредният тежък сблъсък в този участък.

Челен сблъсък между лека кола и камион

По първоначална информация инцидентът е възникнал в рамките на населеното място между лек автомобил и тежкотоварен камион. Сблъсъкът е бил изключително силен, като на място веднага са изпратени екипи на Пътна полиция и Спешна помощ.

Поредна черна статистика за участъка

Свидетели на инцидента и граждани в социалните мрежи реагираха остро, посочвайки че това е петата сериозна катастрофа в този периметър за кратък период от време. Честите произшествия в отсечката засилват настояването на местната общественост за по-строг контрол на скоростта и допълнителни мерки за безопасност в селото.

Към момента все още се изясняват точните причини за тежкия инцидент.