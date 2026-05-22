19-годишен младеж с БМВ е причинил сериозна катастрофа в централната част на Стара Загора в следобедните часове на петъчния ден. Произшествието е възникнало на едно от най-натоварените кръстовища в града – между булевардите "Руски" и "Христо Ботев", съобщава Plovdiv24.bg.

Сблъсъкът и пострадалите

По първоначална информация инцидентът е предизвикан от сблъсък между лек автомобил БМВ, управляван от 19-годишен младеж, и таксиметрова кола. В резултат на силния удар е пострадала жена, която е пътувала като клиент на задната седалка в таксито. На място бързо е пристигнал екип на Спешна помощ. Според първите медицински прегледи жената е с леки наранявания, но е транспортирана за допълнителни изследвания.

Материални щети и блокиран трафик

И по двете превозни средства са нанесени изключително сериозни материални щети. Трафикът в посока центъра дълго време е бил силно затруднен, като са се образували колони от автомобили.

Работа на полицията

На мястото на произшествието са били два екипа на Пътна полиция. Водачите и на двата автомобила са тествани за употреба на алкохол и наркотични вещества. Органите на реда изясняват причината за сблъсъка.