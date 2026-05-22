30-годишният редник Денислав Борисов е открит прострелян по време на 24-часов наряд във военно поделение в Костенец, а Военно-окръжната прокуратура в София образува досъдебно производство за умишлено убийство. Близките на загиналия войник изразиха силни съмнения в първоначалните версии на военните и настояват за пълно разкриване на истината поради редица разминавания в обстоятелствата около инцидента.

Драстична промяна във версиите за инцидента

Семейството на младия мъж научава за трагедията на сутринта след застъпването му в наряд на 18 декември 2025 година, информира Nova. Първоначално командирът на поделението съобщава на брата на загиналия, Ивайло Борисов, че на Денислав му е прилошало и вероятно е починал от инфаркт или инсулт. Само ден по-късно обаче Военна полиция сменя изцяло версията, заявявайки, че причината за смъртта е огнестрелна рана. Прокурорското постановление потвърждава, че фаталният край е настъпил от дихателна и сърдечно-съдова недостатъчност вследствие на кръвозагуба от прострелване в гърдите.

Подозрения за умишлено убийство и скрити факти

Близките подозират умишлено убийство след възникнал конфликт и категорично отхвърлят тезата за самоубийство. Като основен аргумент те посочват факта, че зачисленото оръжие е намерено на предпазител. Братът на войника изрази недоумение пред разследващия журналист Вероника Георгиева как първия ден никой не е забелязал огнестрелната рана, при положение че куршумът е влязъл през гърдите и е излязъл през гръбначния стълб, и изказа съмнения за местене на тялото. Роднините споделят още, че са дочули за открито чуждо ДНК по пистолета, разхвърляни вещи около него, както и за провал на негови колеги на детектора на лъжата.

Три часа забавяне на спешната помощ

Сериозно възмущение у семейството буди и фактът, че според документите смъртта е настъпила около 4:00 часа сутринта, а линейката е извикана едва в 7:00 часа. Майката на редника, Стоименка Борисова, вярва, че синът ѝ е могъл да бъде спасен, ако медицинската помощ е била потърсена навреме. Допълнителни въпроси повдига и обстоятелството, че никой от останалите двама военнослужещи на смяна не е чул изстрел, въпреки че тялото е открито на 70 метра от караулното помещение. Ивайло Борисов определи като скандално липсата на камери в обекта, който е със специален режим.

Алкохол в поделението по време на въоръжена охрана

Часове преди инцидента Денислав споделил в телефонен разговор със своя приятел Юли, че колегите му са вкарали бира и ракия в поделението и са очаквали жени. Според източника това е било системна практика, но майката на Денислав е категорична, че синът ѝ не е пиел. По непотвърдени данни неговите кръвни проби за алкохол са отрицателни.

Позицията на Министерството на отбраната и ход на разследването

От Министерството на отбраната съобщиха, че Командването за логистична поддръжка е извършило проверка. Наложени са дисциплинарни наказания на шестима военнослужещи, включително на ръководния състав. От ведомството допълват, че сигнали за алкохол преди инцидента не са постъпвали, а проверките на КПП се извършват ежедневно.

Военно-окръжната прокуратура в София уточни, че производството е в досъдебна фаза, като до момента са извършени 9 огледа, над 50 разпита и 13 експертизи, но все още няма привлечени обвиняеми. Разследващите работят по три хипотези, като най-вероятната е умишлено убийство, без да се изключват самоубийство или съпричастност на външно лице.