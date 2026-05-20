Млад мъж с наркотици е засечен от криминалисти при РУ-Пазарджик. Вчера в района на АМ "Тракия“ екипи на сектор "Криминална полиция“ при РУ-Пазарджик спрели за проверка "Опел“.

Возилото било управлявано от 24-годишен жител на Панагюрище, съобщават от пресцентъра на ОД МВР Пазарджик за Plovdiv24.bg.

У него полицаите открили две полиетиленови пликчета със синтетичен канабиноид. Дрогата е иззета, а притежателя и задържан за срок от 24 часа. По случая се води бързо производство под надзора на Районната прокуратура в Пазарджик.