Мечка с малко мече е нападнала туриста, който вчера беше открит мъртъв в района на Витоша, съобщиха от СДВР, позовавайки се на съдебномедицинска експертиза и заключение на специалист по едър дивеч.

По данни на разследващите, в района на хижа "Рудничар“ в природен парк Природен парк Витоша е било открито тялото на 35-годишен мъж. Той е бил с тежки травми, включително рана в областта на подбедрицата и следи от сериозно увреждане по тялото.

Хижа "Рудничар“ не функционира от години, а районът е описван като по-слабо посещаван и с ограничен туристически поток.

Във връзка с инцидента екипът на заслон "Черни връх“ публикува предупреждение в социалните мрежи, призовавайки туристите към повишено внимание при преходи във високите и гористи части на Витоша.

От екипа препоръчват: