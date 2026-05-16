Зловещо откритие в природен парк "Витоша“ вдигна на крак столичната полиция и стресна туристите. Тяло на мъж в туристически дрехи бе намерено в непосредствена близост до хижа "Рудничар“, за което Plovdiv24.bg вече съобщи.

Сигналът за трагичната находка е подаден в полицията около 15:00 часа днес от преминаващ гражданин. Пристигналите на място екипи са установили, че половината от лицето на починалия е изцяло обезобразено.

Версиите: Нападение от мечка или дива глутница

От Планинската спасителна служба (ПСС) коментираха за NOVA, че предвид специфичните наранявания по тялото, една от основните версии е нападение от диво животно. Напълно възможно е починалият да е станал жертва на мечка или на глутница от големи кучета, за които се знае, че обитават този район на планината. От ПСС обаче изрично подчертаха, че не се занимават официално с разследването на случая.

Пътят е затворен, текат мащабни огледи

Районът около хижата е блокиран от полиция. От Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР) съобщиха, че за нуждите на разследването пътят преди разклона за хижа "Рудничар“ е изцяло затворен за превозни средства и пешеходци.

На мястото на инцидента работят криминалисти и съдебни медици, които извършват огледи. По случая вече е заведено досъдебно производство, което трябва да установи както точната причина за смъртта, така и самоличността на мъжа.