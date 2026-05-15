Ивайло Мирчев с позиция по повод инцидента с него от вчера. Депутатът пусна във Фейсбук видео от случката. На него се вижда как разказва, че куриерът го е ударил.

Ето какво обясни Мирчев:

Няколко сайта разпространяват невярна и изкривена версия, предполагам подсказана им от прокуратурата, за станалото снощи.

Нека успокоя "загрижените“ за състоянието ми издания. Никой не ме е "ошамарил“, каквито заглавия видях. С просто око се вижда, че това в моя случай е трудна работа.

С две изречения какво стана: снощи кола на Glovo беше запушила улицата пред дома ми. Прибирах се със сина ми. Помолих доставчика да премести колата, за да мина, а и вече започваше да се образува колона от коли зад мен. Той реагира агресивно вербално и каза, че няма да се отмести. Тогава извадих телефона си, за да снимам, а той се опита да ми го отнеме. Стана още по-агресивен и направи опит да ме атакува физически. Тогава се обадих на 112.

Вече дадох сведения в полицията и изявление за медиите. Всички видяха, че ми няма нищо. Притесненията ми са свързани единствено със състоянието на доставчика, довело до този тип поведение.

Разбрах, че е образувано досъдебно производство по случая. Прилагам видео, заснето от сина ми. Има и кадри, които ми изпрати непозната жена, снимала инцидента от балкона си, както и кадри от видеорегистратора на колата.

Властите казват следното:

СДВР потвърди информацията за нападението срещу депутата Ивайло Мирчев.

По данни на полицията конфликтът е възникнал след забележка от страна на депутата за неправилно паркиране към агресивния шофьор. Нападателят е установен и задържан.

От полицията съобщиха, че заподозреният е ударил няколко пъти народния представител. Директорът на СДВР, главен комисар Любомир Николов, обясни, че сигналът е подаден около 21:00 часа лично от Ивайло Мирчев.

По думите на депутата, около 10-15 минути по-рано той е бил нападнат от агресивен водач, след като му е направил забележка за неправилно паркиране. На мястото веднага са изпратени полицейски служители. Няма информация Мирчев да е получил сериозни наранявания.

По случая е започнато досъдебно производство. Говорителят на СРП Николай Николаев съобщи, че материалите вече са предадени на Софийска градска прокуратура. Той подчерта, че законът ще бъде приложен еднакво, независимо от позицията или длъжността на замесеното лице.