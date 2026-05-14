Plovdiv24.bg вече информира, че млад мъж е загинал при тежък пътен инцидент в Пловдивско. Тежката катастрофа стана снощи на пътя между селата Васил Левски и Марино поле.

Нови подробности около инцидента

Мъжът, който е приблизително на около 40 години, е самокатастрофирал, след като е изгубил контрол над автомобила си и се е врязал в дърво. По първоначални данни колата се е движела с изключително висока скорост, което вероятно е довело до загуба на контрол върху волана.

На мястото незабавно са се отзовали екипи на Военна полиция и спешна медицинска помощ. Движението в района е било блокирано няколко часа, а като обходни маршрути са били въведени направленията през Марино поле – Карлово и Ведраре – Горни Домлян – Куртово.

Случаят ще бъде разследван от Военно-окръжна прокуратура. Обстоятелствата около инцидента се изясняват.