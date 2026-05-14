Кметството на село Бегунци с дълбоко прискърбие съобщи за внезапната смърт на Димитър Ангелов, който е загубил живота си при тежък пътен инцидент, станал между селата Васил Левски и Марино поле, предаде репортер на Plovdiv24.bg.

По първоначална информация мъжът е пътувал сам в автомобила си, когато по неизяснени към момента причини автомобилът е напуснал пътното платно и се е ударил последователно в крайпътни дървета. Вследствие на силния удар превозното средство е претърпяло тежки материални щети, а водачът е починал на място.

От името на кметство Бегунци и лично от кмета са изказани искрени съболезнования към семейството и близките на загиналия. В изявлението се подчертава, че загубата на човешки живот е неизмерима трагедия, която трудно може да бъде изразена с думи.

"Поклон пред светлата му памет“, се казва в съболезнователното съобщение.