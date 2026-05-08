Огнеборци от Асеновград потушиха пожар в закусвалня в населеното място. Причината най-вероятно е изпускане на газ от бутилка, съобщиха от пресцентъра на пожарната в Пловдив.

Няма пострадали, а загубите са само материални. От пожарната напомнят да се проверява техническата изправност на уредите, с които се борави.

Изправността на битовите газови бутилки е от критично значение за безопасността в дома. Съдовете под налягане трябва да отговарят на строги технически изисквания, за да се избегнат инциденти.

Ето основните правила и изисквания за техническа изправност:

1. Периодична техническа проверка (Хидравлична проба)

Срок: Газовите бутилки трябва да преминават технически преглед (хидравлична проба) на всеки 5 години.

Маркировка: Проверената бутилка трябва да има съответната маркировка за извършената проверка.

Къде: Проверката се извършва в лицензирани пунктове.

2. Признаци на техническа неизправност

Незабавно спрете употребата и заменете бутилката, ако забележите:

Корозия и ръжда: Дълбока корозия по тялото на бутилката.

Повреди по вентила: Деформиран, блокирал или изпускащ газ вентил.

Липса на маркировка: Ако бутилката няма ясна дата на производство или последна проверка.

Деформации: Вдлъбнатини, пукнатини или издутини по корпуса.

3. Безопасност при експлоатация

Пълнене: Бутилките трябва да се пълнят само до 80% от обема им, за да се осигури пространство за разширение на газа при повишаване на температурата.

Зареждане: Използвайте само официални пунктове за обмен на бутилки, които гарантират качеството на пропан-бутана и техническото състояние на съда.

Монтаж: Уредът и бутилката трябва да се инсталират от квалифицирани

специалисти.

Разстояние: Бутилката трябва да е на поне 0.5 метра от източници на топлина (радиатори, печки).

Забрани: Никога не размразявайте замръзнала бутилка с открит огън или отоплителни уреди.

4. Проверка за течове (У дома)

Използвайте сапунена вода (или веро) по връзките, редуцира-вентила и самия вентил.

Ако сапунената вода започне да образува мехурчета, има изтичане на газ.

При мирис на газ: Затворете вентила, отворете прозорците, не палете лампа или огън и изнесете бутилката на открит