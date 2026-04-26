Към 13:30 ч. на 26 април 2026 г. движението в района на село Поповица по главния път I-8 (Пловдив – Хасково) е сериозно затруднено. Движението през селото се извършва със значителни закъснения поради течащите процесуално-следствени действия след инцидент с пешеходец, съобщават от АПИ за Plovdiv24.bg.

По неофициална информация днес, малко след 11:00 часа, в центъра на село Поповица е настъпил фатален инцидент, при който лек автомобил е блъснал мъж. Според свидетели на трагедията, ударът е бил толкова силен, че пострадалият е издъхнал на място, още преди пристигането на екип на Спешна помощ.

Ако пътувате в посока Хасково, е силно препоръчително да използвате АМ "Тракия", тъй като в участъка Садово – Поповица са се образували колони от изчакващи автомобили.