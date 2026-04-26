След мащабна тридневна издирвателна операция, днес е открита 53-годишната жена, изчезнала от дома за резидентна грижа за лица с психични разстройства в село Гълъбово. За радост на близките и екипите, тя е в добро физическо и здравословно състояние, съобщават от пресцентъра на МВР за Plovdiv24.bg.

Сигналът за изчезването на жената е бил подаден в петък в Първо РУ, след като тя не се е прибрала от обяд и е била в неизвестност. Веднага е била създадена мащабна организация, а информацията за издирваното лице е разпространена светкавично до всички патрули на полицията и жандармерията. Уведомени са били и кметовете на населените места в общините Куклен, Родопи и Перущица.

През всичките дни са извършени обходи на местностите в парк "Родопи" с участие на следови кучета и техните водачи от сектор "Специализирани полицейски сили". Съдействие е оказано и от горски инспектори, туристи, колоездачи, офроуд водачи.