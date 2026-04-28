Тежка катастрофа с фатален край е станала в ранните часове на днешния ден, 28 април, на пътя между селата Калековец и Стряма. От Областната дирекция на МВР – Пловдив съобщиха официални подробности за инцидента, който отне човешки живот, информира Plovdiv24.bg.

Сигналът за произшествието е подаден около 05:40 ч. По предварителна информация лек автомобил "Форд“ се е блъснал с висока скорост в задната част на движещ се пред него трактор. Пристигналият на място екип на "Спешна помощ" е констатирал смъртта на мъжа, управлявал колата. Към момента не се съобщава за други пострадали.

Районът на катастрофата веднага е бил отцепен от полицейски екипи, а местопроизшествието е запазено за извършване на щателен оглед. Заради инцидента движението в участъка е преустановено, като е въведена временна организация на трафика.

Автомобилите се пренасочват през село Чикерица, докато приключат следствените действия на място. Снимката е илюстративна.