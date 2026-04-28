Тежка катастрофа с фатален край е станала в ранните часове на днешния ден, 28 април, на пътя между селата Калековец и Стряма. От Областната дирекция на МВР – Пловдив съобщиха официални подробности за инцидента, който отне човешки живот, информира Plovdiv24.bg.
Сигналът за произшествието е подаден около 05:40 ч. По предварителна информация лек автомобил "Форд“ се е блъснал с висока скорост в задната част на движещ се пред него трактор. Пристигналият на място екип на "Спешна помощ" е констатирал смъртта на мъжа, управлявал колата. Към момента не се съобщава за други пострадали.
Районът на катастрофата веднага е бил отцепен от полицейски екипи, а местопроизшествието е запазено за извършване на щателен оглед. Заради инцидента движението в участъка е преустановено, като е въведена временна организация на трафика.
Автомобилите се пренасочват през село Чикерица, докато приключат следствените действия на място. Снимката е илюстративна.
Виктор1
преди 1 мин.
И трактористите не са цвете за мирисане. Не се знае как е станало, често написаното не отговаря на истината.
Сергей Пройчев
преди 1 ч. и 28 мин.
да не забележиш трактор си е постижение.Колко трябва да си в джаза да се избабаниш в трактор.Язък за момчето ама така по добре защото можеше да убие група пешеходци тръгнали на работа.
