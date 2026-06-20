Човек е загинал при пътен инцидент на един от входовете на Карлово в малките часове на деня, съобщават от МВР.

Катастрофата е станала около 3,25 ч. тази сутрин на Подбалканския път, западно от Карлово. По първоначални данни лек автомобил се е блъснал в предпазна ограда.

Пострадалите в произшествието са двама. Единият от тях обаче е починал. Все още няма информация за състоянието на оцелелия. Има и трети пътувал в колата, но той за щастие не е пострадал.

Причината за възникването на пътнотранспортното произшествие тепърва ще се установява от органите на реда.