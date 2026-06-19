Около 14:00 часа днес патрул, работещ по линия на пътната безопасност в село Маноле, забелязал тийнейджър да преминава със състезателен мотоциклет. Униформените незабавно последвали момчето, което първоначално не реагирало на подадената звукова и светлинна сигнализация от служебния автомобил.

При последвалото принудително спиране и проверка се оказало, че водачът е непълнолетен и съответно неправоспособен, а кросовият мотоциклет не е регистриран по законоустановения ред. За извършеното нарушение на Закона за движение по пътищата на тийнейджъра е съставен акт. Административно отношение е взето и спрямо негов родител, а превозното средство е иззето от органите на реда.

Половин час по-късно, отново в същото село, служителите на МВР заловили друг сериозен нарушител на пътя. В полицейския арест е отведен местен жител, който управлявал нерегистриран трактор с концентрация на алкохол в кръвта над допустимата стойност.

Допълнителна справка показала, че мъжът е неправоспособен, а пиян зад волана е бил засичан и преди време. По случая е образувано бързо производство.