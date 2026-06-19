За инцидент край Пловдив научи Plovdiv24.bg. В Ягодово е горял дърводелски цех. Огънят тръгнал минути преди 09.30 часа вчера. Малко след това постъпил и сигнал на тел. 112. Към мястото на пожара са изпратени пет пожарни коли - една от службата в Асеновград и четири от Пловдив.

Огнеборците се справили бързо с разразилата се огнена стихия. В резултат на пожара е унищожена около 200 квадратни метра покривна конструкция, в която е имало готова продукция, както и намиращите се в нея изделия. Причината за възникването на огъня е в процес на изясняване.