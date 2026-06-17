Пловдивската полиция е започнала санкциониране на агресивните водачи. Акцентирано е на тези, които преминават на червен светофар. Началникът на сектор "Охрана и видеонаблюдение“ към ОДМВР – Пловдив старши инспектор Стойчо Пенков сподели, че в рамките на месец са санкционирани близо 400 души.

От институцията работят в насока нарушителите да получават наказанията си в изключително кратки срокове. Приблизително 5-10 минути са нужни на полицията да локализира водача и той да бъде спрян от патрул и му се издаде документ.

Статистиката сочи, че над 90 процента от санкционираните са преминали на червен сигнал, а останалите са за груби нарушения на Закона за движение по пътищата и действия, създаващи предпоставки за пътнотранспортни произшествия.

Освен собствените камери на МВР, органите на реда използват и част от системите за наблюдение на Община Пловдив.

В момента ОДМВР – Пловдив разполага с 44 камери за видеонаблюдение, разположени на различни точки в града. Полицията следи непрекъснато за нарушения и рисково поведение на пътя, като основната цел е предотвратяване на тежки катастрофи и ограничаване на агресивното шофиране.