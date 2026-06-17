Община Пловдив получи престижното отличие "Най-добра администрация 2025 г.“ в категория "Иновативност“ по време на официална церемония, организирана от Университета за национално и световно стопанство (УНСС).

Признанието бе връчено на заместник-кмета по "Строителство, инвестиции, общинска собственост и икономика“ инж. Хакъ Сакъбов от председателя на Комисията по образованието и науката в Народното събрание Димитър Здравков.

"Приемам тази награда с удовлетворение и отговорност. Тя е признание за професионализма, отдадеността и усилията на всички служители в Община Пловдив“, заяви инж. Сакъбов и благодари за отличието от името на кмета Костадин Димитров и на общинската администрация.

Секретарят Ангелина Топчиева, която също присъства на церемонията в аула "Максима“ в София, подчерта, че наградата е признание за последователните усилия и стремежа на Община Пловдив към модерно и ефективно управление.

"Наградата ни мотивира да продължим с още по-голяма енергия и отговорност да реализираме политики и инициативи, които допринасят за развитието на Пловдив като съвременен, привлекателен и успешен европейски град“, коментира тя.

Сред наградените в категория "Иновативност“ бяха още Министерството на околната среда и водите, Националната агенция за приходите и Областна администрация – Варна.

За втора поредна година УНСС отличава добрите практики в държавната и местната администрация. Номинациите са определени по научна методология, разработена от екипа на Института по икономика и политики към УНСС, подчерта ректорът на висшето учебно заведение професор д-р Димитър Димитров.

Гости на събитието бяха заместник министър-председателят и министър на финансите Гълъб Донев, генералният директор на БНТ Милена Милотинова, заместник-министри, представители на държавни и местни администрации от цялата страна.