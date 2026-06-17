Настоящото обръщение е продиктувано от сериозната загриженост на членовете на Асоциацията на таксиметровите водачи – Пловдив, както и на множество български граждани и професионални водачи на моторни превозни средства, във връзка с последните промени в нормативната уредба, засягаща системата на контролните точки. Това се казва в обръщение от Асоциацията на таксиметровите водачи град Пловдив, изпратено до Plovdiv24.bg.

Ето и останалата част от обръщението

Настояваме за незабавна среща с компетентните държавни институции и органи, отговорни за приемането и прилагането на въпросните нормативни промени, които според нас създават предпоставки за ограничаване на права и законни интереси на водачите на моторни превозни средства и пораждат основателни съмнения относно тяхната справедливост, съразмерност и съответствие с принципите на правовата държава.

Настояваме за открит, прозрачен и конструктивен диалог между държавните институции и представителите на професионалните организации, браншовите сдружения и засегнатите граждани, в рамките на който да бъде осигурена реална възможност за представяне на аргументи, становища и предложения относно действащата нормативна уредба.

Същевременно настояваме за създаването на прозрачна, достъпна и ефективна електронна система, чрез която всеки гражданин да може по всяко време да получава актуална информация относно:

наличния брой контролни точки по своето свидетелство за управление на МПС

всички установени нарушения и наложени административни наказания

основанията за отнемане и възстановяване на контролни точки

движението по административнонаказателните производства, които го засягат

Считаме, че правната сигурност, прозрачността и своевременната информираност на гражданите са основни принципи на демократичната и правова държава и следва да бъдат гарантирани от всички държавни институции.

Настояваме също така за създаването на работна група с участието на представители на професионалните организации, експерти по транспортно право и представители на компетентните държавни органи, която да извърши задълбочен анализ на действащата нормативна уредба и да предложи необходимите корекции и подобрения.

Заявяваме ясно, че ще използваме всички предвидени от закона средства за защита на правата и законните интереси на българските граждани и водачите на моторни превозни средства. Нашите адвокати ще предприемат необходимите действия по административен и съдебен ред, включително оспорване на разпоредби, които считаме за непропорционални, репресивни и противоречащи на принципите на справедливостта, правната сигурност и демократичната правова държава.

Очакваме отговорно отношение, готовност за диалог и предприемане на конкретни действия в интерес на българските граждани и професионалните водачи.

Plovdiv24.bg припомня, че съгласно действащите разпоредби се отнемат: