Настоящото обръщение е продиктувано от сериозната загриженост на членовете на Асоциацията на таксиметровите водачи – Пловдив, както и на множество български граждани и професионални водачи на моторни превозни средства, във връзка с последните промени в нормативната уредба, засягаща системата на контролните точки. Това се казва в обръщение от Асоциацията на таксиметровите водачи град Пловдив, изпратено до Plovdiv24.bg.
Ето и останалата част от обръщението
Настояваме за незабавна среща с компетентните държавни институции и органи, отговорни за приемането и прилагането на въпросните нормативни промени, които според нас създават предпоставки за ограничаване на права и законни интереси на водачите на моторни превозни средства и пораждат основателни съмнения относно тяхната справедливост, съразмерност и съответствие с принципите на правовата държава.
Настояваме за открит, прозрачен и конструктивен диалог между държавните институции и представителите на професионалните организации, браншовите сдружения и засегнатите граждани, в рамките на който да бъде осигурена реална възможност за представяне на аргументи, становища и предложения относно действащата нормативна уредба.
Същевременно настояваме за създаването на прозрачна, достъпна и ефективна електронна система, чрез която всеки гражданин да може по всяко време да получава актуална информация относно:
- наличния брой контролни точки по своето свидетелство за управление на МПС
- всички установени нарушения и наложени административни наказания
- основанията за отнемане и възстановяване на контролни точки
- движението по административнонаказателните производства, които го засягат
Считаме, че правната сигурност, прозрачността и своевременната информираност на гражданите са основни принципи на демократичната и правова държава и следва да бъдат гарантирани от всички държавни институции.
Настояваме също така за създаването на работна група с участието на представители на професионалните организации, експерти по транспортно право и представители на компетентните държавни органи, която да извърши задълбочен анализ на действащата нормативна уредба и да предложи необходимите корекции и подобрения.
Заявяваме ясно, че ще използваме всички предвидени от закона средства за защита на правата и законните интереси на българските граждани и водачите на моторни превозни средства. Нашите адвокати ще предприемат необходимите действия по административен и съдебен ред, включително оспорване на разпоредби, които считаме за непропорционални, репресивни и противоречащи на принципите на справедливостта, правната сигурност и демократичната правова държава.
Очакваме отговорно отношение, готовност за диалог и предприемане на конкретни действия в интерес на българските граждани и професионалните водачи.
Plovdiv24.bg припомня, че съгласно действащите разпоредби се отнемат:
- 18 контролни точки – при превишение над 40 км/ч в населено място, както и при над 50 км/ч извън населено място;
- 18 контролни точки и 2 месеца лишаване от право на управление – при над 50 км/ч в населено място;
- 18 контролни точки и 3 месеца лишаване – при над 50 км/ч от ППС за обществен превоз на пътници и опасни товари;
- при повторно нарушение – 21 контролни точки и 3 месеца лишаване от право на управление;
- при системно нарушение – 26 контролни точки и 6 месеца лишаване от право на управление.