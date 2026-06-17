Община Пловдив изпрати официално предложение до председателя на Общинския съвет за иницииране на промени в Правилника за работа на местния парламент, които да позволят въпросите на съветниците и отговорите на администрацията да се представят в рамките на едно и също заседание. Целта на инициативата е да се осигури незабавна информираност на гражданите и да се постигне по-ефективно взаимодействие между съвета и общинската администрация. Това съобщиха от пресцентъра на администрацията, информира Plovdiv24.bg. Окончателното решение за приемането или отхвърлянето на промените е изцяло в правомощията на общинските съветници, уточнват още в прессъобщението.

Досегашната практика показва, че питанията, които се внасят непосредствено преди самото заседание, няма как да получат подробен и аргументиран отговор на място. По действащите в момента правила тези отговори се предоставят писмено на по-късен етап, което води до сериозно разминаване във времето между поставянето на проблема и неговото изясняване. Новата идея предвижда предварително депозиране на питанията в рамките на 7 работни дни преди сесията, което ще даде технологично време на администрацията да събере необходимата информация и да отговори едновременно със задаването на въпроса.

Предложената процедура не е прецедент, тъй като подобна практика вече съществува и функционира успешно в работата на Народното събрание на България. Там въпросите и питанията към министрите се подават предварително, за да могат отговорите им да бъдат подготвени качествено и двете страни да получат пълна публичност по време на парламентарния контрол. Вносителите на предложението подчертават, че тази инициатива по никакъв начин не ограничава правото на общинските съветници да упражняват контрол, а напротив – цели техните питания да получават гласност и решение веднага. Председателят на Общинския съвет тепърва ще преценява дали и кога да подложи темата на официално обсъждане.