Кметът на Община Пловдив Костадин Димитров издаде официална заповед за незабавно спиране на строителството на многофамилна жилищна сграда с подземни гаражи в жилищен парк "Марица север“. Мярката е от вчера, 16 юни и е реакция след публикация на Plovdiv24.bg, че скандалният строеж до река Марица продължава и се основава на констатирани несъответствия в инвестиционния и разрешителния процес заявиха от пресцентъра на община Пловдив.

Пълно блокиране на строителния обект

Издадената кметска заповед разпорежда пълно преустановяване на всички видове строителни дейности на обекта. Строежът и прилежащата му площадка трябва да бъдат незабавно освободени от хора, механизация, строителни изделия, продукти и материали. Налага се и категорична забрана за достъп до терена, като паралелно с това се спира изцяло захранването на площадката с електрическа енергия и вода.

Констатирани нарушения в документите и екологичен риск

До крайната мярка се стигна, след като експерти на Община Пловдив са извършили серия от инспекции на място и по документи. Проверяващите открили сериозни несъответствия между издадените строителни книжа и действащите устройствени планове за района. Сред мотивите за затварянето на обекта се посочва и пълното неизпълнение на задължителните изисквания, свързани с опазването на околната среда и биологичното разнообразие в близост до реката.

Хронология на административните санкции

Правната подготовка за спирането на проекта започна още през месец май тази година, когато са издадени заповеди за пълна отмяна на скицата-виза за проектиране, на техническия инвестиционен проект, както и на самото разрешение за строеж. Всички констатирани нарушения и разминавания са подробно описани в последващ констативен акт, който послужи като законово основание за финалната заповед на кмета.

Отнети правомощия в район "Северен“

Всички първоначални строителни документи за изграждането на жилищната сграда са били издадени от администрацията на район "Северен“. Именно заради този случай, още през март тази година, главният архитект на Община Пловдив арх. Яна Желязкова отне правомощията на главния архитект на район "Северен“ за издаване на каквито и да е разрешения за строеж. Настоящата заповед на градския кмет за затваряне на площадката не е окончателна и подлежи на обжалване пред Административния съд.