Строежът до коритото на река Марица в Пловдив продължава, видя Plovdiv24.bg. Независимо от протестите на жителите на "Северен" и след показното отнемане на правото на районната администрация да се разпорежда с разрешенията за строеж там, на обекта отново кипи усилена работа.

Потърсихме за коментар главния архитект на район "Северен" Рамона Георгиева, която е с отнети правомощия по отношение на строежа със заповед, издадена от главния архитект на Община Пловдив Яна Желязкова. На практика й беше прекратено делегирането на правата за издаване на строителни разрешения. Арх. Георгиева коментира, че казусът следва да бъде разглеждан единствено през официалните документи, компетентността на институциите и законоустановените процедури.

Разбирам напълно чувствителността на темата и тревогата на гражданите. В същото време е важно да се прави ясно разграничение между обществения дебат, политическите интерпретации и административните актове. Строителството може да бъде спряно само при наличие на законови основания и с мотивиран акт на компетентен орган заяви арх. Рамона Георгиева.

По думите ѝ районната администрация е работила въз основа на представената документация, действащите устройствени актове и наличните към съответния момент становища и съгласувания. Арх. Георгиева подчерта, че ако в хода на последващи проверки са направени нови констатации или са започнати административни производства, те следва да бъдат разгледани по предвидения в закона ред, включително с възможност за възражения от заинтересованите страни.

Не считам, че подобен казус трябва да се решава чрез внушения или лични квалификации. Необходима е пълна хронология на всички действия - кой акт кога е издаден, на какво основание, въз основа на кои становища и от кой компетентен орган. Само така обществото може да получи ясна и обективна картина, допълни арх. Георгиева.

Тя посочи още, че спорът не бива да се свежда единствено до отделни термини, а следва да бъде разглеждан в цялостния устройствен, екологичен и административен контекст на крайречната зона на р. Марица. След като казусът беше изведен от районно ниво и правомощията бяха централизирани, отговорността за следващите действия, публичната хронология и окончателните решения следва да бъдат поети ясно от компетентните органи.

Plovdeiv24.bg научи още, че всъщност не са били открити никакви пропуски на строежа от страна на отговорните институции - РДНСК, РИОСВ и Басейнова дирекция. Техните становища са, че няма административни пропуски и грешки в проекта и реално той няма как да бъде спрян. Освен всичко това коритото на река Марица е по-близо до другия комплекс "Марица гардънс", на 11 метра от него, отколкото новият комплекс, който е на 21 метра от него. Там минава и бул."Марица север" и няма как инвестиционното намерение за комплекса да попада в т.н. "биокоридор", както и той да не е нанесен в Общия устройствен план на града, коментираха още специалисти.

Припомняме, че граждани на район "Северен" протестираха в края на март, непосредствено преди изборите, против строителството в зоната. Кметът Костадин Димитров проведе закрита среща с тях по въпросите със законосъобразността на строителните книжа, както и с последващи действия, които общинската администрация ще предприеме.

След това Димитров подаде сигнал до Окръжна прокуратура, с която я сезира за строителството на жилищния комплекс върху дигата на река Марица.