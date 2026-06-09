Има стагнация на пазара на имоти у нас. Намалял е броят на сделките. Това каза в интервю за Plovdiv24.bg адвокатът Антоанета Ненова, която обслужва юридически националното сдружение "Брокери на имоти" и е собственик на Агенция на недвижими имоти.
Затягането на пазара на имоти се наблюдава от Нова година насам, като това става постепенно. Това се случва първо във връзка с промяната на националната валута.
По думите и в този строеж във Варна са налети доста пари от банки. И те са притеснени, че няма как да си вземат парите, ако бъде премахнат строежът като незаконен. Съответните лица, на които са предоставили кредити, нямат доходи, нямат друго имущество. Банките няма как да си съберат раздадените кредити. И за това стават по-предпазливи.
Случаят във Варна адвокат Ненова коментира с две думи - политически чадър.
По думите на адвоката въпреки затягането на пазара на имоти, цените остават високи. Новото качествено строителство държи високи цени - между 2 и 3 хиляди евро на квадрат. Според нея, в Пловдив вече са се утвърдили 3 строителни фирми с такива цени.
Цените на стари панели, по-нови панели и периферия са между 900 и 1000 евро, докъм 1500 евро на квадрат. Така е например в "Гагарин", който е стар квартал, със стари канализации и стари сгради.
Другото строителство е в покрайнините. Но там няма изградена инфраструктура. Така е в Остромила, Беломорски, Смирненски, 3-4 Гребна база, там няма инфраструктура. По-лошото е, че не е заложено такава и в ОУП. Това е голям проблем. За това сега хората не могат да си запишат децата на детска градина, начално училище. Няма и път изграден.
Градът става доста труден за живеене, защото е презастроено, твърди още адвокат Антоанета Ненова.
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