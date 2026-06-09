Има стагнация на пазара на имоти у нас. Намалял е броят на сделките. Това каза в интервю за Plovdiv24.bg адвокатът Антоанета Ненова, която обслужва юридически националното сдружение "Брокери на имоти" и е собственик на Агенция на недвижими имоти.

Купувачите са много предпазливи. Банките също станаха много предпазливи след този строеж във Варна. Завишават масово лихвените проценти, пренастройват и преосмислят кредитната си политика. Затягат кредитите. Например, мои клиенти питат защо при наличие на Акт 15 кредитиращата банка изисква и разрешение за строеж, и одобрени инвестиционни проекти, или направо цялостната документация, посочи адвокат Ненова.

Затягането на пазара на имоти се наблюдава от Нова година насам, като това става постепенно. Това се случва първо във връзка с промяната на националната валута.

Хората не знаеха какво ще се случи. След това започна едно постепенно поскъпване. Третият фактор се оказа строежа във Варна. И всичко стана с натрупване. Банките затягат кредитната политика, вдигат лихвените проценти, правят много по-обстойни проучвания на собствеността, каза още Ненова.

По думите и в този строеж във Варна са налети доста пари от банки. И те са притеснени, че няма как да си вземат парите, ако бъде премахнат строежът като незаконен. Съответните лица, на които са предоставили кредити, нямат доходи, нямат друго имущество. Банките няма как да си съберат раздадените кредити. И за това стават по-предпазливи.

Случаят във Варна адвокат Ненова коментира с две думи - политически чадър.

Друго обяснение няма там. Не може шефа на ДАНС да издаде заповед за експулсиране на въпросния Невзоров и след няколко дни да си я оттегли сам. Това няма как да се случи без подкрепа от по-високо ниво, добави тя.

По думите на адвоката въпреки затягането на пазара на имоти, цените остават високи. Новото качествено строителство държи високи цени - между 2 и 3 хиляди евро на квадрат. Според нея, в Пловдив вече са се утвърдили 3 строителни фирми с такива цени.

Цените на стари панели, по-нови панели и периферия са между 900 и 1000 евро, докъм 1500 евро на квадрат. Така е например в "Гагарин", който е стар квартал, със стари канализации и стари сгради.

Другото строителство е в покрайнините. Но там няма изградена инфраструктура. Така е в Остромила, Беломорски, Смирненски, 3-4 Гребна база, там няма инфраструктура. По-лошото е, че не е заложено такава и в ОУП. Това е голям проблем. За това сега хората не могат да си запишат децата на детска градина, начално училище. Няма и път изграден.

Градът става доста труден за живеене, защото е презастроено, твърди още адвокат Антоанета Ненова.