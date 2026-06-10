Хотелът, който ще се заеме мястото на бившия козметичен завод "Ален Мак", ще обхване две основни сгради на гиганта. Хотелът ще е 3 и 4 звезди със 130 хотелски единици, 2 конферентни зали и администрация. Реконструкцията ще се извърши, без да се засягат носещите конструктивни елементи. Не се предвиждат промени в пътната инфраструктура. Ще се преустроят само паркингите, като са предвидени достатъчно такива.

Plovdiv24.bg се запозна с инвестиционното намерение, което предвижда вътрешно преустройство и реконструкция на сграда "A"(№9) и сграда "B"(№6). Съществуващите сгради са разположени в западния край на имота. Двете са на шест нива, като сграда №9 има частично седмо ниво. И двете се водят на административен адрес гр.Пловдив, ул. "Васил Левски" №148.

Кой ще строи хотела?

Строителят - компанията "Гиза 2008" ООД, се представлява от управителя Юлиян Пасков, а адресът и е в село Рилци, община Благоевград. Собственик е Илия Пасков. Двамата - баща и син, са единствените служители на фирмата. Дружеството има навъртян оборот от 259 хил. лв. Илия и Юлиян Паскови, от "Гиза 2008" ООД, участват и в собствеността на компанията "Ален мак пропъртис" АД, заедно с Росен Перинаров. Компанията е основана през 2018 година, с адрес град Сандански, с капитал от 4.2 млн.лв.

Още за преустройството на бившия козметичен завод "Ален мак":

В администрацията на Община Пловдив също е входиран идеен проект за "Преустройство и промяна предназначение на съществуващи административни сгради №6 и №9 в хотелски сгради". Те се преустройват на хотелски сгради 3* и 4* със 130 хотелски единици, 2 конферентни зали и администрация.

За целта на инвестиционното предложение, което предвижда преустройството, ще бъде изготвен Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване за промяна преотреждане на установеното предназначение и определяне на застроителните линии за преустройството и пристрояването на съществуващи сгради в УПИ XV-504.1227-обществено обслужване, кв. 11 по плана на СИЗ-IV част, град Пловдив в хотел, вътрешно преустройство и реконструкция на сгради №9 и №6.

Преустройството на сградите ще се извърши без да се засягат носещите им конструктивни елементи. Предвижда се премахване на съществуващите стени между носещите елементи, демонтаж на дограмата, настилките и замаските на пода по всички нива.

На покривите се предвижда премахване на съществуваща хидроизолация и полагане на нова хидро- и топлоизолация.

Няма да се изгражда или променя съществуващата пътна инфраструктура, се казва още в инвестиционното намерение. Достъпът до имота ще се осъществява чрез съществуващата пътна инфраструктура.

В имота са предвидени и необходимите паркоместа към всеки от подобектите, които ще се преустрояват.

Не се предвижда изграждане на нова или промяна на съществуващата техническа инфраструктура.

Съществуващите сгради са електрифицирани и водоснабдени. Отпадъчните води, които по характер са само битови ще се заустват в канализационната мрежа на Пловдив.

От РИОСВ-Пловдив съобщават, че имотът, предмет на инвестиционното предложение, не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

С оглед на всичко това и отчитайки местоположението и характера на инвестиционното предложение при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата "Натура 2000", включително и върху най-близко разположената защитена зона BG0000578 "Река Марица".

Така компетентният орган дава съгласието си за заявените параметри на инвестиционното предложение, но не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове и не може да послужи като изменение на Общ устройствен план.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, възложителят е длъжен да уведоми незабавно за промените.