|В Пловдив започна събарянето на сградата на бивш козметичен гигант
Последното уведомление до РИОСВ от най-новия собственик на имота - фирма "Ален мак Пловдив" ЕООД, е от 2023 г. Управителят Надежда Неделчева е заявила пред екоинспекцията, че се предвижда изграждане на търговско-складова сграда в източната част на имота (б.р. - на снимката е оцветено в синьо). Планира се разрушаване на съществуващата стара сграда и изграждане на нова складова база. Тя е с площ от около 3150 м², разделена на четири броя складове за строителни материали /сектори/ със самостоятелни санитарни и битови помещения. Предвидени са евакуационни врати, както и гаражна врата за товаро-разтоварни работи.
Справка в сайта на Агенцията по геодезия, картография и кадастър показва, че през октомври 2024 г. е стартирана процедура за ново проектиране (б.р. - на снимката е оцветено в червено).
Какво ще се случва с огромния терен на бившия соцгигант не е ясно, а и на оградата не е сложена информационна табела. Преди няколко години в публичното пространство се лансира версия, че бившият завод ще бъде превърнат в здравен център. Целият имот е придобит от "Алем мак Пловдив" ЕООД с едноличен собственик Надежда Неделчева.
Тя е активен участник в 17 фирми като едноличен собственик на капитала, действителен собственик, управител, ликвидатор, представител и член на съвета на директорите. Има собственост в 6 компании. Първата й поява е на 04.01.2011 като управител в "Хотел Релакс", а след това участва в още 18 компании. Дружеството "Ален Мак Пловдив" ЕООД е основано на 9 февруари 2022 г. с капитал от 1000 лв. и от същата дата е регистрирано по ДДС.
