В Пловдив започна събарянето на сградата на бивш козметичен гигант
Автор: Диана Бикова 19:03
© Plovdiv24.bg
Бившият козметичен гигант "Ален мак" окончателно отива в историята. Преди дни започна събарянето на северното крило на сградата, намираща се на ул. "Васил Левски" - Карловско шосе. Не е ясно за какво ще се използва теренът, тъй като в сайтовете съответните институции няма вписано инвестиционно намерение на собствениците,  предава Plovdiv24.bg.

Последното уведомление до РИОСВ от най-новия собственик на имота - фирма "Ален мак Пловдив" ЕООД, е от 2023 г. Управителят Надежда Неделчева е заявила пред екоинспекцията, че се предвижда изграждане на търговско-складова сграда в източната част на имота (б.р. - на снимката е оцветено в синьо). Планира се разрушаване на съществуващата стара сграда и изграждане на нова складова база. Тя е с площ от около 3150 м², разделена на четири броя складове за строителни материали /сектори/ със самостоятелни санитарни и битови помещения. Предвидени са евакуационни врати, както и гаражна врата за товаро-разтоварни работи. 

Справка в сайта на Агенцията по геодезия, картография и кадастър показва, че през октомври 2024 г. е стартирана процедура за ново проектиране (б.р. - на снимката е оцветено в червено). 

Какво ще се случва с огромния терен на бившия соцгигант не е ясно, а и на оградата не е сложена информационна табела. Преди няколко години в публичното пространство се лансира версия, че бившият завод ще бъде превърнат в здравен център. Целият имот е придобит от "Алем мак Пловдив" ЕООД с  едноличен собственик Надежда Неделчева. 

Тя е активен участник в 17 фирми като едноличен собственик на капитала, действителен собственик, управител, ликвидатор, представител и член на съвета на директорите. Има собственост в 6 компании. Първата й поява е на 04.01.2011 като управител в "Хотел Релакс", а след това участва в още 18 компании. Дружеството "Ален Мак Пловдив" ЕООД е основано на 9 февруари 2022 г. с капитал от 1000 лв. и от същата дата е  регистрирано по ДДС.








