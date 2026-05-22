Ръководството на Община Пловдив и управител на МБАЛ "Св. Мина“ представиха пред медицинския състав мотивите за мащабно преобразуване и пребазиране на Акушеро-гинекологичното отделение. Дейността от сегашната сграда на ул. "Весела“ 5 ще бъде изцяло преместена в основната база на болницата на ул. "Иван Вазов“ 59.

Решението бе обсъдено на съвместна среща с участието на кмета на града Костадин Димитров, заместник-кмета по екология и здравеопазване Иван Стоянов, директора на дирекция "Здравеопазване“ Лилия Недева и управителя на лечебното заведение д-р Красимир Вальов.

Критично финансово състояние и натрупани дългове

Въпреки настояването на персонала структурата на ул. "Весела“ да бъде запазена в сегашния си вид, от ръководството подчертаха, че натрупаните огромни финансови загуби поставят под реален риск съществуването на цялата болница. АГ комплексът формира почти целия отрицателен финансов резултат на МБАЛ "Св. Мина“, който към момента възлиза на близо 713 000 лева.

По думите на управителя д-р Красимир Вальов, въведеният от януари строг мониторинг е показал следните тревожни показатели:

Загуба за 2024 г.: 223 618 лева при реализирани 236 раждания.

Загуба за 2025 г.: 641 465 лева при записани 226 раждания.

Първи четири месеца на 2026 г.: Едва 45 раждания при средна месечна загуба от около 20 000 евро (достигаща до 27 365 евро за четвъртия месец).

Това е последният шанс да спасим цялата болница, защото ние нямаме възможност да дотираме тази дейност заяви д-р Вальов.

Към момента лечебното заведение е изчерпало възможностите си за финансиране, след като вече е ползвало общински заем от 420 000 лева и револвиращ кредит от Българската банка за развитие (ББР) в размер на 255 000 евро, предимно за покриване на заплати и осигуровки. Лимитът по този кредит изтича до месец.

Какво предвижда преструктурирането?

Пребазирането в основната сграда на ул. "Иван Вазов“ ще позволи сериозно оптимизиране на разходите за отопление, електроенергия, транспорт, медикаменти и обща издръжка. На петия етаж на болницата ще бъде изграден модерен хирургичен блок със самостоятелна операционна зала и реанимационни легла. Новото преобразувано отделение ще запази гинекологичната си дейност с капацитет от 16 легла.

По отношение на медицинския персонал, седемчленна комисия е разгледала досиетата на служителите и на всеки е било предложено да запази работата си в структурата на МБАЛ "Св. Мина“. Част от служителите обаче са избрали да напуснат по собствено желание.

Нова мисия за сградата на ул. "Весела“

Освободената база на ул. "Весела“ няма дабъде изоставена. Д-р Вальов припомни, че там ще бъде изграден първият в България общински център за продължителни грижи и палиативна медицина. Проектът ще има ключово социално значение и ще обслужва пациенти не само от Пловдив, но и от цяла Южна България.