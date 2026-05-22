Комплексният онкологичен център в Пловдив е реализирал печалба в размер на 1 223 000 лева през миналата година при сума на актива и пасива на счетоводния баланс от 59 176 хил. лв. Така Онкодиспансерът за пореден път оглавява негласната класация за най-печелившо търговско общинско дружество, показват финансовите резултати за 2025 г., предава Plovdiv24.bg.

"Център за кожно-венерически заболявания – Пловдив" ЕООД, който е с актив и пасив от счетоводния баланс в размер на 608 хил. лв., има 0 лева приходи. "Център за психично здраве – Пловдив“ ЕООД - със сума на актива и пасива на счетоводния баланс в размер на 5 049 хил. лв. е реализирал печалба в размер на 445 хил. лв. "Медицински център за рехабилитация и спортна медицина I – Пловдив“ ЕООД със 125 хил. лв. сума на актива и пасива на счетоводния баланс, има загуба в размер на 215 хил.лв.

На предстоящата сесия на 28 май трябва да се приеме и разпределението на балансовата печалба/загуба. Предложението на администрацията е печалбата на КОЦ в размер на 1 222 784,80 лв. да се насочи към перо "Други резерви" и така сумата се увеличава от 15 076 475,61 лв. на 16 299 260,41 лв. Балансовата загуба на Кожно-венерическия диспансер в размер на 95,54 лв. не се покрива, поради липса на източник за покриване. Тя се отнася в перо "Непокрита загуба от минали години“ към 31.12.2025 г. в размер на 317 844,34 лв. и сумата става 317 939,88 лв.

Кожният диспансер

Печалбата на Центъра за психично здраве в размер на 445 121,15 лв. се разпределя в статия "Други резерви“ и така сумата се увеличава от 1 344 569,31 лв. на 1 789 690,46 лв. Загубата на МЦРСМ I - Пловдив в размер на 214 889,76 лв. не се покрива поради липса на източник за покриване. Загубата се отнася в перо "Непокрита загуба от минали години“ към 31.12.2025г. в размер на 4 903,24 лв., като сумата става 219 793 лв.