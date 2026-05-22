Шестгодишният Адриан, който беше жестоко малтретиран, говори повече на немски, отколкото на български. Момченцето ходи на терапевти, психолози и логопеди, за да може да преодолее травмата от преживяното. Това съобщи пред журналисти майка му Стела Алексиева, предава Plovdiv24.bg.

По думите на Алексиева, детето като цяло се развива много добре там. Направени са му две операции на главичката. Следващото, което предстояло, е присаждане на космени фоликули. Самата процедура била продължителна и изисквала доста време.

Майка и син разговаряли и се виждали чрез видео връзка по вайбър. Алексиева не била ходила скоро в Германия, тъй като самата тя била претърпяла операция. През лятото очаква Адриан да дойде в България. Тогава е възможно момченцето да бъде призовано в съда.

Днес Стела Алексиева трябва да даде показания в Районния съд в Пловдив срещу бившия си партньор Петър Чернев, който е обвинен в малтретиране на сина й Адриан. Жената се надява съдът да отсъди справедливо и да наложи по-строго наказание.

Припомняме, че първоначално Районен съд - Пловдив осъди на 8 години ефективно лишаване от свобода пастрoка Петър Чернев. Майката Стела Димитрова бе осъдена да заплати глоба в размер на 4 000 лева. След това обаче Окръжен съд - Пловдив върна делото отначало заради "процесуални нарушения".

Дело 4030/2025

Срещу подсъдимия Петър Чернев са повдигнати общо 6 обвинения: За това, че на неустановена дата в периода 21.11.2023 г. – 08.01. 2024 г. като извършител в съучастие с подсъдимата Стела Алексиева в условията на домашно насилие е причинил на малолетния Адриан А. средна телесна повреда, изразяваща се в лезия на главата, наложило извършване на оперативна интервенция и имплантиране на кожен трансплантат, довела до обезобразяване на друга част на главата, като деянието е извършено по начин, особено мъчителен за пострадалия и с особена жестокост.

Обвинен е за това, че за същия период е принуждавал Адриан А. да претърпи нещо противно на волята му, като е употребил за това сила и заплашване – да застане пред записваща камера, да му се моли да го утрепе, да се моли да не го убие, да се моли да го удави, като е употребил за това заплашване принудил го да застане без да мърда пред записващата камера, в полулегнало положение с лице към спалнята и оголени седалищни части.

Следващото обвинение, повдигнато на подсъдимия е, че е нанесъл на малолетния Адриан А. на неустановена дата в периода от 15.11.2023 г. до 09.12.2023 г. лека телесна повреда, изразяваща се в кръвонасядане – в дясно слепоочие, оток на челото и червеникава драскотина в дясно на носа с кръвонасядане в същата зона, като деянието е извършено по начин, особено мъчителен за пострадалия и с особена жестокост.

Четвъртото обвинение е че в периода 15.11.2023 г. до 09.12.2023 г. в гр. Пловдив в условията на продължавано престъпление е изтезавал малолетно лице – Адриан А. намиращо се под негови грижи, отнасяйки се унизително с него, наричайки го с обидни думи – престъпление по чл. 187 вр. чл.26 ал.1 от НК.

Петото обвинение е за престъпление по чл. 144, ал. 3, т. 3 вр. ал. 1 от НК, за това че на 07.01.2024 г. в гр. Пловдив в условията на домашно насилие се е заканил на Адриан А. с престъпление против неговата личност.

Последното обвинение е за престъпление по чл.354а, ал. 3, т. 1 от НК, за това че на 11.01.2024 г. в гр. Пловдив без надлежно разрешително е държал наркотични вещества.

Спрямо подсъдимата Стела Алексиева е повдигнато обвинение за престъпление по чл. 131, ал. 1, т. 4, пр. 2, вр. чл. 129, ал. 2 вр. ал. 1 вр. чл. 20 ал. 2 вр. ал. 1 от НК, за това че като извършител, в съучастие с Петър Чернев е причинила на малолетния Адриан А. средна телесна повреда, изразяваща се в лезия на главата, наложило извършване на оперативна интервенция и имплантиране на кожен трансплантат, довела до обезобразяване на друга част на главата, като деянието е извършено по начин, особено мъчителен за пострадалия и с особена жестокост.

Делото се разглежда в открито заседание при закрити врата.