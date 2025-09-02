ЗАРЕЖДАНЕ...
|Адвокатът на Чернев: Ако споразумението ни удовлетворява, ще се съгласим
Припомняме, че в Районния съд в Пловдив вчера започна отново делото за малтретирането на момчето. Обвиняем е Чернев, а майката е привлечена като помагач. Предишния път делото не е водено по правлата на процеса, проявена е тенденциозност, коментира адвокат Давчев.
Според него, справедлива присъда е, когато се отчетат обективно фактите, да не се изпада в залитания по масовото настроение, което се създава около този случай и съдът, като се дистанцира от тези настроения и преценява само фактите по делото.
Давчев смята, че е очевидно, че няма средна телесна повреда, което е казано в първата експертиза. Втората, по думите му, е ненужна и незаконна, тъй като при нея са били изпълнени същите задачи. Тя не е категорична, че изгарянето е причинено от попарване с течност. Затова е задължително да се направи арбитражна експертиза.
На въпрос дали подсъдимият е удрял детето, адвокатът отговори: "Удрял го е. С шамари. Не с юмруци, както се пише в обвинителния акт, защото във видео записа няма нито един удар видим с юмрук.".
Ако бъде направено предложение за споразумение и в зависимост от параметрите, подсъдимият Чернев и защитникът му ще обмислят дали да се съгласят.
