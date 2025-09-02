ИЗПРАТИ НОВИНА
Адвокатът на Чернев: Ако споразумението ни удовлетворява, ще се съгласим
Автор: Диана Бикова 08:55
©
"Ако имаше средна телесна повреда, тя имаше възможност много по-рано да сигнализира съответните органи. В началото тя е обяснявала други работи. сега, след като започна това производство, започна да развива съвсем друга теза. Според мен, това е измислена история. Разследват, ще видим до къде ще стигнат". Това коментира пред камерата на Plovdiv24.bg Йордан Давчев досъдебното производство за нанасяне на средна телесна повреда от Петър Чернев на майката на 5-годишния Адриан - Стела Алексиева. 

Припомняме, че в Районния съд в Пловдив вчера започна отново делото за малтретирането на момчето. Обвиняем е Чернев, а майката е привлечена като помагач. Предишния път делото не е водено по правлата на процеса, проявена е тенденциозност, коментира адвокат Давчев.

Според него, справедлива присъда е, когато се отчетат обективно фактите, да не се изпада в залитания по масовото настроение, което се създава около този случай и съдът, като се дистанцира от тези настроения и преценява само фактите по делото. 

Давчев смята, че е очевидно, че няма средна телесна повреда, което е казано в първата експертиза. Втората, по думите му, е ненужна и незаконна, тъй като при нея са били изпълнени същите задачи. Тя не е категорична, че изгарянето е причинено от попарване с течност. Затова е задължително да се направи арбитражна експертиза. 

На въпрос дали подсъдимият е удрял детето, адвокатът отговори: "Удрял го е. С шамари. Не с юмруци, както се пише в обвинителния акт, защото във видео записа няма нито един удар видим с юмрук.".

Ако бъде направено предложение за споразумение и в зависимост от параметрите, подсъдимият Чернев и защитникът му ще обмислят дали да се съгласят.



