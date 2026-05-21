Карциномът на гърдата при мъжете е рядко заболяване, което представлява под 1% от всички случаи на рак на гърдата. Специалистите напомнят, че въпреки по-ниската честота, заболяването съществува и при мъжете, а ранната диагностика има ключово значение за успешното лечение, съобщиха за Plovdiv24.bg от лечебното заведение.
По думите му през последните години се наблюдава леко увеличение на диагностицираните случаи. Сред причините са по-добрата информираност, по-ранното търсене на медицинска помощ, както и фактори като затлъстяване, понижена физическа активност, чернодробни заболявания и генетични мутации в гените BRCA1 и BRCA2.
Най-честият симптом е появата на твърдо, неболезнено възелче в областта на гърдата, най-често около или зад зърното. Внимание трябва да се обръща и на промени като хлътване или деформация на зърното, зачервяване или разязвяване на кожата, секреция от зърното, особено кървава, както и подуване или уплътнение в подмишничната област.
Сред основните рискови фактори са фамилната обремененост, генетичните мутации, напредналата възраст, предходно лъчелечение в областта на гръдния кош, както и състояния, свързани с повишени нива на естроген – затлъстяване, някои чернодробни заболявания и синдромът на Клайнфелтер.
Специалистите подчертават, че ранната диагностика значително подобрява възможностите за успешно лечение. В зависимост от стадия на заболяването се прилагат хирургично лечение, химиотерапия, лъчетерапия, хормонална и таргетна терапия.
Сред пациентите на КОЦ-Пловдив са мъже, потърсили помощ след самостоятелно откриване на бучка в областта на гърдата. След проведени операции, част от тях преминават през курсове на химиотерапия, таргетна терапия и последващо лъчелечение.
Лекарите напомнят, че макар заболяването да е рядко, информираността остава изключително важна. При поява на възелче, промяна в кожата или секреция от зърното, консултацията със специалист не бива да се отлага.
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им!