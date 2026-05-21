Карциномът на гърдата при мъжете е рядко заболяване, което представлява под 1% от всички случаи на рак на гърдата. Специалистите напомнят, че въпреки по-ниската честота, заболяването съществува и при мъжете, а ранната диагностика има ключово значение за успешното лечение, съобщиха за Plovdiv24.bg от лечебното заведение.

Основната причина карциномът на гърдата при мъжете да е по-рядък е, че мъжете имат значително по-малко количество жлезиста гръдна тъкан. Освен това нивата на естрогените са много по-ниски, а именно тези хормони играят важна роля в развитието на повечето карциноми на гърдата, обяснява д-р Коста Михайлов от Отделението по лъчелечение към КОЦ-Пловдив.

По думите му през последните години се наблюдава леко увеличение на диагностицираните случаи. Сред причините са по-добрата информираност, по-ранното търсене на медицинска помощ, както и фактори като затлъстяване, понижена физическа активност, чернодробни заболявания и генетични мутации в гените BRCA1 и BRCA2.

Най-честият симптом е появата на твърдо, неболезнено възелче в областта на гърдата, най-често около или зад зърното. Внимание трябва да се обръща и на промени като хлътване или деформация на зърното, зачервяване или разязвяване на кожата, секреция от зърното, особено кървава, както и подуване или уплътнение в подмишничната област.

Много мъже не свързват подобни промени с възможността за онкологично заболяване и често отлагат прегледа. Психологическият фактор също има значение – притеснение, неудобство или страх от диагнозата. Именно това забавяне може да доведе до откриване на заболяването в по-напреднал стадий, допълва д-р Михайлов.

Сред основните рискови фактори са фамилната обремененост, генетичните мутации, напредналата възраст, предходно лъчелечение в областта на гръдния кош, както и състояния, свързани с повишени нива на естроген – затлъстяване, някои чернодробни заболявания и синдромът на Клайнфелтер.

Специалистите подчертават, че ранната диагностика значително подобрява възможностите за успешно лечение. В зависимост от стадия на заболяването се прилагат хирургично лечение, химиотерапия, лъчетерапия, хормонална и таргетна терапия.

В нашето отделение забелязваме драстично увеличение на случаите на карцином на гърдата при мъже. Само от началото на годината до момента пациентите са шест. При всички се наложи лъчелечение, а при голяма част – и химиотерапия, заради напредналия стадий при поставяне на диагнозата, посочва д-р Коста Михайлов.

Сред пациентите на КОЦ-Пловдив са мъже, потърсили помощ след самостоятелно откриване на бучка в областта на гърдата. След проведени операции, част от тях преминават през курсове на химиотерапия, таргетна терапия и последващо лъчелечение.

Лекарите напомнят, че макар заболяването да е рядко, информираността остава изключително важна. При поява на възелче, промяна в кожата или секреция от зърното, консултацията със специалист не бива да се отлага.