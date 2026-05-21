Популярната актриса от театралната сцена, киното и телевизионния екран Албена Павлова приветства студентите и преподавателите от Медицински университет – Пловдив по време на Тържествения академичен съвет, проведен по повод Деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност. С типичното си чувство за хумор тя отправи емоционално обръщение към академичната общност, споделяйки личната си свързаност с медицинската професия, съобщиха за Plovdiv24.bg от учебното заведение.
В последно време актрисата се превъплъти в образа на лаборанта Светла Стоянова в телевизионния сериал "Вяра, надежда, любов“.
Предизвикателството към бъдещите медици
В речта си Албена Павлова се обърна с намигване към аудиторията и направи паралел между актьорската игра и реалната медицинска практика. Тя разказа, че в кариерата си е имала щастието да изиграе лекар два пъти в телевизионни сериали и веднъж в театъра, като всеки път е била различен специалист. В настоящата си роля на лаборант в клинична лаборатория тя метафорично отбеляза, че прави поне по десетина ДНК теста на ден, а резултатите са готови още на следващия, като шеговито попита присъстващите колко от тях могат да се похвалят с подобна скорост.
Актрисата призна, че в миналото нейна голяма мечта е била да стане хирург.
Отличия за високи академични постижения
По време на Тържествения академичен съвет бяха наградени преподаватели, които са заели нови академични длъжности, както и успешно защитилите своите дисертационни трудове. Отличия получиха и новите главни асистенти, и лекторите, посочени като най-добри в анкетното проучване сред студентите.
С почетни грамоти бяха удостоени студенти, докторанти и млади учени за техните научни разработки, обзори и клинични случаи в направленията медицина, дентална медицина, фармация, обществено здраве и здравни грижи. Специален почетен плакет бе връчен на директора на Библиотечно-информационния център на МУ-Пловдив Мая Урумова по повод номинацията на университетската библиотека за Националната награда "Хр.Г. Данов“.
Музикален финал на тържеството
Празничното събитие завърши с емоционални изпълнения на хористите от формация UniMed Voices, съставена предимно от чуждестранни студенти. Те изпяха популярната песен "Облаче ле, бяло“, а студентите Джануиджи Боча, Мина Бартлинг, Ванеса Хаджиева, Селями Селями и Кимонас Миткас рецитираха четиристишия за словото и езика от известни български автори. Празникът приключи с общо изпълнение на химна на Кирил и Методий – "Върви, народе възродени“.
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им!