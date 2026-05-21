Популярната актриса от театралната сцена, киното и телевизионния екран Албена Павлова приветства студентите и преподавателите от Медицински университет – Пловдив по време на Тържествения академичен съвет, проведен по повод Деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност. С типичното си чувство за хумор тя отправи емоционално обръщение към академичната общност, споделяйки личната си свързаност с медицинската професия, съобщиха за Plovdiv24.bg от учебното заведение.

В последно време актрисата се превъплъти в образа на лаборанта Светла Стоянова в телевизионния сериал "Вяра, надежда, любов“.

Предизвикателството към бъдещите медици

В речта си Албена Павлова се обърна с намигване към аудиторията и направи паралел между актьорската игра и реалната медицинска практика. Тя разказа, че в кариерата си е имала щастието да изиграе лекар два пъти в телевизионни сериали и веднъж в театъра, като всеки път е била различен специалист. В настоящата си роля на лаборант в клинична лаборатория тя метафорично отбеляза, че прави поне по десетина ДНК теста на ден, а резултатите са готови още на следващия, като шеговито попита присъстващите колко от тях могат да се похвалят с подобна скорост.

Актрисата Албена Павлова на катедрата

Актрисата призна, че в миналото нейна голяма мечта е била да стане хирург.

Удостоените студенти, докторанти и млади учени

Поживях, уви, кратко с тази представа за себе си. Мисля, че медицината много спечели от това. Спасих я от един невротичен, паникьосан и прекомерно състрадателен доктор, който вместо да лекува, щеше просто да плаче наравно с пациентите си, ако е ни повече. Явно толкова силно съм мечтала за вашата професия, че Господ все пак ми даде шанс да я "упражнявам“, призна с типичното си чувство за хумор актрисата. Тя благодари на медиците, че се грижат за хората, когато изкуството се е оказало безсилно и завърши: "Ние имаме обща цел – здравето на хората – душевно и физическо. След толкова години най-сетне осъзнавам, че и аз съм лекар, макар да не избрах медицината сподели Албена Павлова

Отличия за високи академични постижения

По време на Тържествения академичен съвет бяха наградени преподаватели, които са заели нови академични длъжности, както и успешно защитилите своите дисертационни трудове. Отличия получиха и новите главни асистенти, и лекторите, посочени като най-добри в анкетното проучване сред студентите.

С почетни грамоти бяха удостоени студенти, докторанти и млади учени за техните научни разработки, обзори и клинични случаи в направленията медицина, дентална медицина, фармация, обществено здраве и здравни грижи. Специален почетен плакет бе връчен на директора на Библиотечно-информационния център на МУ-Пловдив Мая Урумова по повод номинацията на университетската библиотека за Националната награда "Хр.Г. Данов“.

Музикален финал на тържеството

Празничното събитие завърши с емоционални изпълнения на хористите от формация UniMed Voices, съставена предимно от чуждестранни студенти. Те изпяха популярната песен "Облаче ле, бяло“, а студентите Джануиджи Боча, Мина Бартлинг, Ванеса Хаджиева, Селями Селями и Кимонас Миткас рецитираха четиристишия за словото и езика от известни български автори. Празникът приключи с общо изпълнение на химна на Кирил и Методий – "Върви, народе възродени“.