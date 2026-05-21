Още 80 електронни табла от спирките в Пловдив са включени в системата на ОП Организация и контрол на транспорта. Така работещите стават общо 297 от всички 380 броя в града. Преди седмица кметът Костадин Димитров обяви, че панелите са 211 и гарантира, че се включват и останалите, предава Plovdiv24.bg.

Свързаните с GPS системата информационни панели показват кога кои автобуси пристигат. Данните се изписват на един ред, което затруднява гражданите. Проблемът е в процес на отстраняване, тъй като се работи информацията да се появява на отделните полета. На отделни спирки в града се получава локално изключване, при което на екрана излиза само надпис "Община Пловдив", без абсолютно никаква друга информация било за дата и час или пристигащи автобуси.

Тестовият период за включването на таблата продължава до свързването на всички с центъра за управление на градския транспорт. Паралелно с това се проверяват и неработещите устройства, за да се установи какъв е конкретния технически проблем. В повечето случаи става въпрос за дефектирали трансформатор или батерия.

Припомняме, че таблата бяха монтирани преди 10 години от испанската фирма "Индра". Проектът беше на обща стойност 45 милиона лева, осигурени от Европа. 25 млн. лв. бяха инвестирани във велоалейна мрежа в Пловдив, а останалата сума бе за градския транспорт, включително и машини по спирките за продажба на билети. Устройствата така и не заработиха и предстои да бъдат демонтирани, но след като приключи съдебеният спор между Община Пловдив и "Индра".