Видеозапис е на път да преобърне дело с обвинение за пострадал при изпъление на службата си полицай. Кадрите са направени с телефона на свидетел, приобщени са към материалите по делото и днес бяха излъчени в съдебната зала. От тях се вижда и чува, че се е случила разправия между подсъдимия Антон Петров, баща му и униформените, докато чичото снима. Записът не е документирал Петров да удря полицай, предава репортер на Plovdiv24.bg.

Според обвинителния акт, подсъдимият Антон Петров е причинил на служител от сектор "Охранителна полиция" към ОДМВР - Пловдив лека телесна повреда, изразяваща се в охлузване и кръвонасядане на горната устна, довело до болка и страдание без разстройство на здравето.

На 2 февруари 2025 г. полицаи се отзовали в частен дом на ул. "Благовец" в Кючук Париж по сигнал за пребит и обран мъж. Пострадалият Стоян Петров имал рана на главата и му липсвали около 200 лв. Мъжът живеел в приземния етаж на кооперацията и казал на полицаите, че е бил нападнат. Обяснил, че по-рано пил много алкохол с брат си и сина си, но те си тръгнали.

Единият полицай останал при пострадалия, а двамата му колеги се качили в апартамента на сина на последния етаж в кооперацията. Той обаче не искал да слезе в жилището на баща си, псувал и обиждал служителите на реда, наложило се да приложат сила, за да го накарат да слезе. Чичото чул разправията, излязъл на междуетажната площадка и започнал да снима ситуацията с телефона си.

Според свидетелски показания, Петров младши се държал агресивно и в стаята на баща си. Развикал се, че няма да го придружи в линейката до болницата. Хванал го за ръкава на дрехата и започнал да го дърпа, при което по-възрастният мъж залитнал, единият полицай го подхванал да не падне върху печката и тогава синът ударил служителя в лицето. Полицаите обезвредили буйстващия мъж с тейзър и му сложили белезници.

Хронологията на събитията ще продължи да се уточнява на 25 юни, когато е призован пострадалият служител на реда, пред когото ще бъде възпроизведен видеозаписът.

Впрочем, установено е, че в случая няма грабеж и побой. Бащата Стоян Петров открил "изчезналите" пари в другия джоб на панталона си, а раната на главата му била от падане.