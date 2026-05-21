Община Пловдив обяви обществена поръчка за рекултивация на Клетки 1 и 2 на депото за неопасни отпадъци в село Шишманци, община Раковски. Проектът се реализира по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по приоритет "Отпадъци“ на ПОС 2021-2027 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейския съюз.

Общата прогнозна стойност на стратегическата екологична поръчка възлиза на 3 870 236,67 евро без ДДС или 4 644 284,00 евро с ДДС, информира Plovdiv24.bg. Официален възложител на процедурата е заместник-кметът по екология и здравеопазване Иван Стоянов.

Етапи и технически изисквания за изпълнение

Проектът обхваща територията на Клетки 1 и 2, които са с изчерпан капацитет и са част от по-голям комплекс с обща площ 200 дка, включващ и инсталация за биологично разграждане по закрит способ (сепарираща и компостираща инсталации).

Дейностите ще се извършат на два основни етапа:

Техническа рекултивация: Дейностите ще се простират в границите на клетките при минимално преместване на отпадъци. Предвижда се използване на местни земни материали, експлоатация на съществуващата инфраструктура за пречистване на инфилтрата и отвеждане на чистите повърхностни води извън клетките. Общата площ за временна рекултивация е 11 597,50 кв. м, а за постоянна – 67 410,02 кв. м.

Биологична рекултивация: Включва затревяване на технически обработените зони чрез засаждане със семена, вода и тор.

Цели на екологичния проект

Обектът е класифициран като втора категория строеж и попада в четвърта група строежи. Избраният изпълнител ще трябва да осигури законосъобразно строителство, доставка на материали, механизация и работна сила, както и гаранционно обслужване.

Основната цел на обществената поръчка е да се ограничи екологичното въздействие на натрупаните отпадъци върху околната среда. Чрез рекултивацията ще се опазят атмосферният въздух и повърхностните води, ще се спре разпрашаването на леките фракции и депото ще се впише в околния релеф, създавайки условия за последващ мониторинг. Поради пряката технологична последователност и необходимостта от единна отговорност, поръчката няма да бъде разделяна на обособени позиции.

Всички заинтересовани страни могат да подават своите оферти или заявления за участие в процедурата до крайния срок, който е 9 юни.