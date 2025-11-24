ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
Отпускат пари за депото в Шишманци
Автор: Диана Бикова 08:24Коментари (0)452
©
С 37 гласа "за", нито един "против" и 6 "въздържал се" пловдивските общински съветници разрешиха осигуряване на средства за недопустими разходи за рекултивацията на клетка 1 и клетка 2 в регионалното депо за неопасни отпадъци в Шишманци. Сумата в размер на 554 981,80 лв. ще бъде планирана в бюджета на Община Пловдив за 2026 и 2027 г., предава Plovdiv24.bg.

Проектното предложение на Община Пловдив касае техническа рекултивация на преустановените от експлоатация две клетки с оглед закриването им с цел намаляване на риска от понататъшно замърсяване на околната среда и предотвратяване на рисковете за човешкото здраве. Предвиден е комплекс от взаимосвързани интервенции, включващи осъществяване на планирани строително-монтажни работи и надзорни дейности, както и съпътстващи активности сред които анализ на остойностяването, подготовка на консолидирана документация за доказване на климатична устойчивост и др., ведно с реализиране на мерки по организиране и провеждане на процедури по ЗОП, управление на проекта и осигуряване на видимост, прозрачност и комуникация.

Проектното изпълнение ще спомогне и за последващото провеждане на нормативно определената биологична рекултивация и полагане на необходимите  следексплоатационни грижи на площадката на депото с оглед елиминиране на вредните последици за околната среда и потенциалните рискове за човешкото здраве, произтичащи от използването на терена на клетките за депониране на отпадъци.

В резултат от изпълнението на проекта ще бъдат закрити 2 бр. клетки на РДНО-с. Шишманци, като ще бъдат рехабилитирани 6.74 ха земя, която ще се използва за зелени площи. 

Проектът е на обща стойност 9 685 414.19 лв., от които безвъзмездното финансиране е 6 808 412.02 лв. с ДДС, собственото финансиране (СФ) - 1 544 784.52 лв. с ДДС от отчисления по чл.60 на ЗУО, недопустими разходи 1 332 217.65 с ДДС, от които - от отчисления по чл. 60 от ЗУО - 588 311.85 лв. (за биологична рекултивация и следексплоатационни грижи), а 743 905.80 лв. (за временна рекултивация и относими към същата непредвидени разходи и разходи за авторски надзор и строителен надзор) - като СФ от Община Пловдив.

През март т.г. Общинският съвет на Пловдив одобри кандидатстването на Община Пловдив по процедурата за рекултивация на регионални депа/клетки за битови отпадъци по Програма "Околна среда" 2021-2027. В края на 2024 г. общинските съветници приеха план-сметката за приходите и разходите и са гласувани 188 924 лв. за Рекултивация на клетка 1 от Депо Шишманци, а средствата в размер до 554 981,80 лв. да се осигурят в общинския бюджет за 2026 и 2027 г.

Продължителността на проекта е 22 месеца, считано от датата на подписване на договора.



Още по темата: общо новини по темата: 193
13.09.2025 Жалба стопира поръчката за рекултивация на депото в Шишманци? 4 фирми и 2 консорциума са в надпреварата за 9,2 млн. лв.
24.08.2025 Община Пловдив обяви обществена поръчка за 9,1 млн. лв.
22.08.2024 Важна промяна в Екозавода в Шишманци
28.03.2024 Пълно единодушие в Общинския съвет за екозавода в Шишманци, планират рекултивация
25.03.2024 Пловдив иска европари за рекултивация на клетка 1 на депото в Шишманци
15.11.2023 12 000 лева финансова санкция е наложена на община Пловдив
предишна страница [ 1/33 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Новини от Пловдив:
Инспектират ремонта на "Рогошко шосе"
08:46 / 24.11.2025
Много сериозни глоби вкарват превозвачите в Пловдив в правия път
08:31 / 24.11.2025
Обещаха Пловдив да има околовръстно, подобно на софийското
08:10 / 24.11.2025
Сигнал: Селчо запуши автобус в центъра на Пловдив!
20:15 / 23.11.2025
Верижен сблъсък между 4 коли на магистралата край Пловдив
19:42 / 23.11.2025
Пловдивчани: Искаме нова пързалка, а не втора употреба!
19:34 / 23.11.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Ноември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Десетки клиенти напуснаха заведение в Пловдив, без да си платят сметките
Десетки клиенти напуснаха заведение в Пловдив, без да си платят сметките
16:09 / 22.11.2025
Снегът дойде!
Снегът дойде!
10:46 / 23.11.2025
Първата "Мис България" днес става на 73 години!
Първата "Мис България" днес става на 73 години!
11:56 / 22.11.2025
Шефката на РУО Пловдив: Имахме толкова много планове, ще те нося в сърцето си завинаги
Шефката на РУО Пловдив: Имахме толкова много планове, ще те нося в сърцето си завинаги
10:11 / 22.11.2025
Евакуация в заведение в Пловдив! Очевидец: Пуснаха нещо по вентилацията, всички тръгнахме към изхода!
Евакуация в заведение в Пловдив! Очевидец: Пуснаха нещо по вентилацията, всички тръгнахме към изхода!
09:03 / 22.11.2025
Мира Добрева: Разбрах, че и на 50 животът може да свърши
Мира Добрева: Разбрах, че и на 50 животът може да свърши
11:28 / 22.11.2025
Предложиха добавка по 392 евро за пенсионерите и за Коледа, и за Великден
Предложиха добавка по 392 евро за пенсионерите и за Коледа, и за Великден
09:48 / 22.11.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Тенис от Пловдив и региона
Мащабен ремонт на Рогошко шосе
Български национален отбор по футбол
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Как оценявате първите две години от управлението на кмет Костадин Димитров?
Отлично (6)
Много добро (5)
Добро (4)
Средно (3)
Слабо (2)
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: