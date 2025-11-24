ЗАРЕЖДАНЕ...
|Отпускат пари за депото в Шишманци
Проектното предложение на Община Пловдив касае техническа рекултивация на преустановените от експлоатация две клетки с оглед закриването им с цел намаляване на риска от понататъшно замърсяване на околната среда и предотвратяване на рисковете за човешкото здраве. Предвиден е комплекс от взаимосвързани интервенции, включващи осъществяване на планирани строително-монтажни работи и надзорни дейности, както и съпътстващи активности сред които анализ на остойностяването, подготовка на консолидирана документация за доказване на климатична устойчивост и др., ведно с реализиране на мерки по организиране и провеждане на процедури по ЗОП, управление на проекта и осигуряване на видимост, прозрачност и комуникация.
Проектното изпълнение ще спомогне и за последващото провеждане на нормативно определената биологична рекултивация и полагане на необходимите следексплоатационни грижи на площадката на депото с оглед елиминиране на вредните последици за околната среда и потенциалните рискове за човешкото здраве, произтичащи от използването на терена на клетките за депониране на отпадъци.
В резултат от изпълнението на проекта ще бъдат закрити 2 бр. клетки на РДНО-с. Шишманци, като ще бъдат рехабилитирани 6.74 ха земя, която ще се използва за зелени площи.
Проектът е на обща стойност 9 685 414.19 лв., от които безвъзмездното финансиране е 6 808 412.02 лв. с ДДС, собственото финансиране (СФ) - 1 544 784.52 лв. с ДДС от отчисления по чл.60 на ЗУО, недопустими разходи 1 332 217.65 с ДДС, от които - от отчисления по чл. 60 от ЗУО - 588 311.85 лв. (за биологична рекултивация и следексплоатационни грижи), а 743 905.80 лв. (за временна рекултивация и относими към същата непредвидени разходи и разходи за авторски надзор и строителен надзор) - като СФ от Община Пловдив.
През март т.г. Общинският съвет на Пловдив одобри кандидатстването на Община Пловдив по процедурата за рекултивация на регионални депа/клетки за битови отпадъци по Програма "Околна среда" 2021-2027. В края на 2024 г. общинските съветници приеха план-сметката за приходите и разходите и са гласувани 188 924 лв. за Рекултивация на клетка 1 от Депо Шишманци, а средствата в размер до 554 981,80 лв. да се осигурят в общинския бюджет за 2026 и 2027 г.
Продължителността на проекта е 22 месеца, считано от датата на подписване на договора.
