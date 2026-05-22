В навечерието на Деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура, район "Западен" проведе официална церемония за награждаване на заслужили учители и директори. Инициативата на районната администрация отличи изявени кадри от местните училища и детски градини за техния принос към образованието, информира Plovdiv24.bg.
Историческа локация на събитието
Тържеството се състоя в Културен център "Бизнесът за Пловдив", разположен във възрожденската къща на Иван Черноземски. Сградата е архитектурен паметник, възстановен от едноименното сдружение с нестопанска цел, и съхранява културно-историческото наследство на Българското възраждане.
Институционално признание
Кметът на район "Западен" г-жа Тони Стойчева откри церемонията с официално приветствие, в което дефинира съвременните учители като днешните народни будители.
В обръщението си кметът акцентира върху няколко ключови приоритета:
- Професионален принос: Ролята на педагозите в изграждането на бъдещите специалисти и личности в страната.
- Обществен ангажимент: Издигането на престижа и уважението към българския учител като споделен дълг на цялото общество.
- Лична признателност: Благодарност към менторите, оставили следа в нейния собствен житейски и професионален път.
По време на церемонията бяха отличени директори и педагогически специалисти от детските градини и училищата в район "Западен" с плакет и грамота, както следва:
- ДГ "Боряна" – директор г-жа Станислава Бекярова и психолог Радост Стамболиева;
- ДГ "Дружба" – директор г-жа Силвия Атанасова и учител г-жа Стоянка Рашкова;
- ДГ "Елица" – директор г-жа Мария Узунова и учител г-жа Таня Ненова;
- ДГ "Мир" – директор г-жа Мариана Шилева и учител г-жа Величка Карадимитрова;
- ДГ "Рая" – директор г-жа Цеца Делова и учител г-жа Елена Попеско;
- ДГ "Росица" – директор г-жа Боряна Калайджиева и учител г-жа Венелина Паунова;
- ДГ "Светла" – директор г-жа Теодора Начева и учител г-жа Мариета Бойдева;
- Математическа гимназия "Академик Кирил Попов" – директор г-жа Веселина Карапеева и учител г-жа Лидия Гаджева;
- Спортно училище "Васил Левски" – директор г-жа Ружка Генова за цялостен принос към развитието на образованието и спорта, както и учителите: г-н Борислав Налбантов, г-жа Анна Костова и г-н Здравко Куцев;
- ОУ "Васил Петлешков" – директор г-жа Йорданка Начева и учител г-жа Ани Атанасова;
- ОУ "Драган Манчов" – директор г-жа Десислава Стаменова и учител г-жа Джени Панайотова;
- ОУ "Елин Пелин" – директор г-жа Татяна Вангелова и заместник-директор г-жа Татяна Минкова;
- СУ "Св. св. Кирил и Методий" – директор г-жа Таня Николова и учител г-жа Иванка Желязкова;
- ОУ "Тодор Каблешков" – директор г-жа Емилия Алексиева и учител г-жа Ивелина Иванова.
