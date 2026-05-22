В навечерието на Деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура, район "Западен" проведе официална церемония за награждаване на заслужили учители и директори. Инициативата на районната администрация отличи изявени кадри от местните училища и детски градини за техния принос към образованието, информира Plovdiv24.bg.

Историческа локация на събитието

Тържеството се състоя в Културен център "Бизнесът за Пловдив", разположен във възрожденската къща на Иван Черноземски. Сградата е архитектурен паметник, възстановен от едноименното сдружение с нестопанска цел, и съхранява културно-историческото наследство на Българското възраждане.

Институционално признание

Кметът на район "Западен" г-жа Тони Стойчева откри церемонията с официално приветствие, в което дефинира съвременните учители като днешните народни будители.

Вие сте гръбнакът на обществото ни, защото всеки човек се е изградил като личност и професионалист с Вашата подкрепа и отдаденост. Благодарение на Вашия труд живеем в един по-хубав град и в една по-добра България, заяви Тони Стойчева.

В обръщението си кметът акцентира върху няколко ключови приоритета:

Професионален принос : Ролята на педагозите в изграждането на бъдещите специалисти и личности в страната.

: Ролята на педагозите в изграждането на бъдещите специалисти и личности в страната. Обществен ангажимент : Издигането на престижа и уважението към българския учител като споделен дълг на цялото общество.

: Издигането на престижа и уважението към българския учител като споделен дълг на цялото общество. Лична признателност: Благодарност към менторите, оставили следа в нейния собствен житейски и професионален път.

Специален музикален поздрав отправи и младият пианист Константин Ковачев, който впечатли публиката с изпълнения на "Българска ръченица", химна "Върви, народе възродени", както и с класически и съвременни музикални произведения.

По време на церемонията бяха отличени директори и педагогически специалисти от детските градини и училищата в район "Западен" с плакет и грамота, както следва:

ДГ "Боряна" – директор г-жа Станислава Бекярова и психолог Радост Стамболиева;

ДГ "Дружба" – директор г-жа Силвия Атанасова и учител г-жа Стоянка Рашкова;

ДГ "Елица" – директор г-жа Мария Узунова и учител г-жа Таня Ненова;

ДГ "Мир" – директор г-жа Мариана Шилева и учител г-жа Величка Карадимитрова;

ДГ "Рая" – директор г-жа Цеца Делова и учител г-жа Елена Попеско;

ДГ "Росица" – директор г-жа Боряна Калайджиева и учител г-жа Венелина Паунова;

ДГ "Светла" – директор г-жа Теодора Начева и учител г-жа Мариета Бойдева;

Математическа гимназия "Академик Кирил Попов" – директор г-жа Веселина Карапеева и учител г-жа Лидия Гаджева;

Спортно училище "Васил Левски" – директор г-жа Ружка Генова за цялостен принос към развитието на образованието и спорта, както и учителите: г-н Борислав Налбантов, г-жа Анна Костова и г-н Здравко Куцев;

ОУ "Васил Петлешков" – директор г-жа Йорданка Начева и учител г-жа Ани Атанасова;

ОУ "Драган Манчов" – директор г-жа Десислава Стаменова и учител г-жа Джени Панайотова;

ОУ "Елин Пелин" – директор г-жа Татяна Вангелова и заместник-директор г-жа Татяна Минкова;

СУ "Св. св. Кирил и Методий" – директор г-жа Таня Николова и учител г-жа Иванка Желязкова;

ОУ "Тодор Каблешков" – директор г-жа Емилия Алексиева и учител г-жа Ивелина Иванова.

На събитието присъстваха и представители на Обществените съвети към училищата, както и зам.-кметът на район "Западен" Елена Георгиева, секретарят Соня Петкова, секретарят на МКБППМН Маргита Пенчева, Милена Станева, началник отдел ЕОЗСДГР, и Веска Николова, експерт "Образование и култура".