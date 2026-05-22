На символичната дата 22 май – Международния ден на биологичното разнообразие, в Регионална инспекция по околната среда и водите – Пловдив (РИОСВ - Пловдив) се проведе заседание на междуведомствена комисия по реда на Закона за защитените територии, назначена от директора на институцията, която единодушно прие предложението за обявяване на защитена местност "Находище на родопски силивряк" (Haberlea rhodopensis Friv.) – "Грамадлева чешма" в землището на с. Горнослав, община Асеновград, внесено от Сдружение с нестопанска цел "Зелени Балкани" през м. май 2024 година. Това съобщиха от РИОСВ Пловдив за Plovdiv24.bg.

В гласуването с право на глас участваха представители на 5 институции: РИОСВ - Пловдив, Регионална дирекция по горите – Пловдив като представител на Изпълнителна агенция по горите, Областна администрация - Пловдив, Община Асеновград и Териториално поделение "Държавно горско стопанство – Асеновград" като собственик на имота.

Обявяването на защитената местност ще осигури дългосрочното опазване на находище на родопски силивряк, известен още като Орфеево цвете – един от най-емблематичните растителни видове в България и ще гарантира съхраняването на вида и неговото естествено местообитание в Родопския флористичен район. Видът е балкански ендемит и терциерен реликт, включен в Приложение № 3 на Закона за биологичното разнообразие и защитен по силата на националното законодателство. Според експертната оценка на РИОСВ – Пловдив популацията в землището на с. Горнослав е с численост над пет хиляди индивида и е сред най-представителните в страната.

След обсъждане членовете на комисията приеха и режим на дейности в границите на бъдещата защитена местност. Предвиждат се забрани за промяна предназначението на земята, строителство, търсене и добив на подземни богатства, унищожаване на екземпляри от родопски силивряк, извеждане на сечи извън санитарни, принудителни и технически за нелесовъдски дейности, движение на моторни превозни средства извън случаите на аварийни и специализирани дейности, както и забрани за залесяване с неместни видове, палене на огън и замърсяване с отпадъци.

Тя предлага на министъра на околната среда и водите да издаде заповед за обявяване на защитената територия върху площ от 18 дка, попадаща в част от поземлен имот с идентификатор 16955.28.410 по кадастралната карта на землището.

Предложението за обявяване на защитена местност срещна подкрепа както от жителите на района, така и от представители на научната и природозащитна общност. В рамките на едномесечния срок за становища, възражения и предложения – от 9 април до 10 май 2026 г. в екоинспекцията са постъпили редица аргументирани положителни становища в подкрепа на инициативата.

Подкрепа са изразили учени и специалисти от катедра "Ботаника" към Аграрен университет – Пловдив, Българска фондация "Биоразнообразие", Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания – БАН (Център за развитие на устойчиво биоразнообразие и биобезопасност и Лаборатория "Метеболомика"), както и Регионален природонаучен музей – Пловдив. В законоустановения срок не са постъпили никакви възражения срещу обявяването на защитената местност.

С днешното решение беше направена важна стъпка към опазването на едно от природните богатства на Родопите – родопския силивряк, който в момента е в своя най-красив период на цъфтеж. Провеждането на заседанието именно в Международния ден на биологичното разнообразие придаде допълнителна символика на проведеното заседание и подчерта значението на последователните усилия за съхраняване на редките растителни видове и ценните местообитания в България.