Музикантът Владимир Ампов Графа напуска треньорския състав на "Гласът на България“ по bTV и няма да участва в новия есенен сезон на шоуто. Междувременно от телевизията обявиха, че легендарният китарист Иван Лечев остава на своя стол за девета поредна година.

Световната формула зад рокадата

Отпадането на Влади Ампов стана ясно след официалното съобщение, че в шоуто влиза младият попфолк изпълнител Меди. Предаването следва строго фиксирана международна концепция, според която журито се състои от двама мъже и две жени, разделени на по-опитно и по-младо поколение. Тъй като 31-годишният Меди е най-младият мъж, влизал някога в треньорската четворка у нас, той заема младежката позиция, в която досега се изявяваше Графа. Възможността Ампов да бъде преместен в категорията на "ветераните“ е отпаднала заради оставането на Иван Лечев. Така двамата мъже на въртящите се столове през есента ще бъдат Меди и Лечев.

Историята на Графа в музикалния формат

Владимир Ампов се разделя с проекта за втори път в своята кариера, след като беше част от него в миналия сезон, както и в още четири по-стари издания между 2017 и 2020 година. През 2019 г. той изведе до победа в Сезон 6 варненеца Атанас Кателиев – стругар по професия, започнал да се занимава с музика само година преди кастингите. След този триумф Графа отстъпи мястото си на Любо Киров за два сезона, последван от Миро за една есен, преди да се завърне за кратко в ефира през 2024 година.

Непоклатимият Мастър Иван Лечев

За разлика от останалите, Иван Лечев е неизменно в журито от 2017 г. насам и е подготвил трима победители – Радко Петков, Ния Петрова и Георги Шопов. Макар тези имена да не се помнят масово от публиката, Лечев даде успешен кариерен старт на музиканти, които увеличиха популярността си след екрана, като Николай Воденичаров-Никеца и Борис Христов. Подобни трайни успехи с откриването на таланти в шоуто имат още Камелия (дала път на Керана и Тино), Галена (с Петя Панева) и Ивана, която в първия сезон откри за сцената Роксана.

Очакванията за женските столове в журито

Към момента Иван Лечев е третият потвърден треньор за сезон 12, след като bTV вече обяви имената на Меди и Дара. Все още не е ясно какво ще бъде бъдещето на Мария Илиева, която участва в десети и единадесети сезон на предаването. Според запознати е почти сигурно, че тя също ще бъде сменена, като в публичното пространство се говори, че нейният стол ще бъде зает от певицата Керана.