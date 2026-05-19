Дара благодари на екипа на "На кафе“ за подкрепата и вярата в нея. "Днес спах пет часа като за три дни, вчера бях на мейнстрийм място, за да хапна, но инкогнито и никой не ме разпозна. Трябваше да ходя в Италия, но нещата се промениха и се прибрах в България“, разказа DARA.
Всички разкази започват от 2023 година - моментът, в който DARA, норвежки текстописец и румънски композитор сядат и пишат песента. Това се случва на музикален лагер.
По думите ѝ самата тя е усетила магията на "Бангаранга“, още щом я е чула и е казала, че задължително трябва да участва с нея на "Евровизия“.
Според нея изградената рутина у нея запазила баланса и хармонията въпреки всички емоции.
Изпълнителката разкри, че за всяко участие се подготвя три часа предварително.
По думите ѝ международният екип, който е стоял зад нея, я е накарал да се отпусне и да им повярва, че "те ще свършат работата“. Тя сподели разочарованието си от отношението към песента преди конкурса.
Това е моята професия, но аз на първо място съм човек и приоритет за мен винаги е било да съм добър човек. Бях много обидена и ми трябваше много време да простя на народа си. Наистина се страхувах за живота си. Сега обаче е важно да сме обединени, разказа DARA.
Тя призова политиците и народът да осигурят спокойна среда на артистите, в която да няма напрежение.
