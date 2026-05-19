Номинираната за "Оскар" българска актриса Мария Бакалова и международно признатият актьор Юлиан Костов изразиха пълна готовност да бъдат водещи на песенния конкурс "Евровизия", който ще се проведе догодина в България. Междувременно, заради историческия триумф на събитието, председателят на Столичния общински съвет Цветомир Петров официално предложи изпълнителката Дара да бъде удостоена със званието "Почетен гражданин на София".

Холивудски блясък за родния ефир

Актьорите Мария Бакалова и Юлиан Костов са сред най-често спряганите от зрителите имена за лица на международния конкурс. Двамата актьори споделиха поредица от публикации в социалните мрежи, в които прегърнаха идеята и потвърдиха, че имат желание да излязат заедно на сцената като българските водещи на "Евровизия".

Престижни отличия за Дара и нейния екип

Във връзка с победата, пресцентърът на Столичния общински съвет съобщи, че освен званието "Почетен гражданин на София" за Дара, се предвижда продуцентската компания "Вирджиния Рекърдс" да получи отличието "Почетен знак на Столичната община". Цветомир Петров подчерта, че признанието е напълно заслужено предвид изключителния принос на певицата и нейния екип към съвременната култура, обогатяването на музикалния живот у нас и ролята им за международния престиж на страната. Домакинството на "Евровизия" съвпада с 20-годишнината от присъединяването на България към Европейския съюз и ще предостави възможност на София да посрещне десетки хиляди туристи, да подкрепи местния бизнес и да демонстрира богатото си културно-историческо наследство пред милиони зрители.

Феноменът "Бангаранга" превзема българския език

Успехът на песента доведе и до неочакван лингвистичен феномен – думата "бангаранга" вече активно навлиза в речника на българите. Гл. ас. д-р Лилия Желева от Катедра "Български език" в Софийския университет обясни в студиото на "Денят започва", че българският език успешно адаптира и подчинява новата дума на своите фонетични, лексикални и морфологични системи. Думата, която има ямайски произход и първично значение на суматоха, бунт и шум, е вид ономатопея, изградена на базата на звукоподражание, допълва докторант Паола Георгиева пред БНТ.

Езиковото творчество в интернет пространството

В интернет пространството вече се наблюдават десетки производни форми. Сред тях са глаголи от несвършен вид като "бангарангим" и "бангарангва", форми от свършен вид като "избангаранги", и дори възвратни глаголи като "бангаранчи". В речта се появяват съществителни за вършител на действието като "бангаранга", "бангарангец" (в мн. ч. "бангарангци"), "бангаранговци", както и женската форма "бангарангиня".

Думата се използва като прилагателно в изрази като "храната е малко бангаранга", като наречие или в минало страдателно причастие – "бангарангнат съм" със значение на весело подпийнал. Новата лексика навлиза дори в обяви за осиновяване на животни, където "малко бангарангче търси дом и своя бангаранга човек".

Според езиковедите времето и употребата ще покажат дали думата ще влезе в речниците, като се предполага, че тя ще остане в активното езиково ядро поне до следващото издание на конкурса "Евровизия".