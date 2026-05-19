Дивна Миленова Станчева, по-известна само като Дивна, е българска певица. Дивна е родена на 19 май 1997 г. в Русе. Добива популярност с участието си в риалити предаването "Пей с мен“, в което тя печели заедно с Миро, едва на единадесет години, като певецът по-късно става неин продуцент.

През 2009 г. заедно с Миро записва песента "Един коледен момент“, която е по негови музика и текст.

На 15 септември 2011 г. издава дебютния си сингъл "И ти не можеш да ме спреш“, в който участват и Миро, и Криско, чието дело е и самата песен. Записва и общо коледно парче за българска коледна реклам заедно с Богомил, Поли Генова, Орлин Павлов, Орлин Горанов и Лексъс, наречено "Заедно с теб“.

На 1 декември 2012 г. се появява клипът към новия ѝ самостоятелен албум "Готов ли си за мен“. Автор на музиката, текста и аранжимента отново е Криско.

На 29 юни 2013 г. подписва с продуцентската компания "Монте Мюзик“, с която се асоциират и едни от най-нашумелите млади изпълнители. Като част от конкурса "Зелената песен на България“, Дивна участва в песента на Били Хлапето "Слънчеви дни“, която се състезава с още 6 песни за едноименната титла.

На 13 февруари 2014 г. Дивна представя новия си самостоятелен албум "Мойта музика“, заедно с клипа му, в клуб "Дабъл Блек“ в София. Автор на музиката е Графа, а текстът е дело на Илия Григоров. Същата година е жури в предаването "Големите надежди“

Изпълнява и песен в българския дублаж на сериала на Disney Channel "Елена от Авалор“. Дивна също озвучава Йи в "Загубеният Йети“.

През 2019 г. участва в предаването на Нова телевизия "Маскираният певец“ в ролята на "Пилето“.

През 2021 г. отново участва в "Маскираният певец“, но като гост-участник в ролята на "Ангелът“. През 2025 г. участва в "Като две капки вода“.

