Михаил Билалов е роден на 19 май 1965 г. в Русе, но е израснал в Бургас в семейство на актьори. През 1984 г. завършва НГДЕК. През 1989 г. завършва ВИТИЗ "Кръстьо Сарафов“ със специалност "Актьорско майсторство за драматичен театър“ в класа на професор Николай Люцканов с асистенти Маргарита Младенова и Здравко Митков.

Спечелва място за актьорски стаж в парижката консерватория, по този повод заминава за Франция. Напуска след 4 месеца.

При престоя си във Франция работи като продавач, секретар, служител в рекламна агенция, води курс за кандидат-студенти по актьорско майсторство. Завършва висше образование по ландшафтен дизайн във Версайското училище и отваря собствена фирма.

На два пъти е водещ на предаването "Стани богат“ – веднъж от 1 април 2018 г. до 26 януари 2020 г., когато се излъчва по БНТ, и от 20 декември 2021 г. до 8 декември 2023 г., но този път по БТВ.

През 2016 г. озвучава Вожд Туи в анимационния филм на "Дисни“ – "Смелата Ваяна“, записан в студио "Александра Аудио“. Това е единственият озвучен филм, в който участва. Знакови филми с негово участие са "Под прикритие" и сериалът "Вина".

