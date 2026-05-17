Осиновената в България дъщеря на легендарната певица Силви Вартан – Дарина Скоти, развива успешен самостоятелен бизнес с дигитален маркетинг и онлайн търговия на маркови дрехи втора употреба в Европа и САЩ, отказвайки да живее единствено в сянката на прочутата си майка. Въпреки очакванията да наследи музикалната кариера на фамилията, младата жена избира собствен професионален път, водейки космополитен живот между Париж, Лос Анджелис и България.

Космополитен живот и бягство от медийния блясък

Дарина е родена в България и през 1997 година, когато е едва на девет месеца, бива осиновена от Силви Вартан и втория ѝ съпруг – американския продуцент Тони Скоти. Независимо че израства сред световен елит, известни личности и неограничени възможности, Дарина израства между Франция и Калифорния, далеч от прекаленото медийно внимание, благодарение на усилията на родителите си да ѝ осигурят максимално нормално детство. Тя поддържа много близки отношения с племенничките си Илона и Ема, които са дъщери на Дейвид Холидей – синът на Силви Вартан от първия ѝ брак с Джони Холидей.

Развитие на собствен бизнес с онлайн търговия

Вместо да се насочи към музикалния сектор, Дарина управлява онлайн магазин за дрехи втора употреба, чрез който предлага на пазарите в Европа и Съединените щати внимателно подбрани маркови облекла, обувки и аксесоари. Паралелно с това тя търгува с козметични продукти чрез платформата Amazon, като изрично подчертава в описанията, че всички селектирани артикули са напълно автентични и с високо качество. Цените на предлаганите от нея стоки варират между 30 и 180 долара, а клиентските оценки в платформите са изцяло положителни. Близки до Дарина споделят, че тя лично участва във всеки детайл от управлението на бизнеса си, тъй като е искала сама да изгради успеха си, без да разчита на финансовото спокойствие на фамилното име.

Дарина като модел

Музикални спомени и връзка с българските корени

Първата съвместна музикална изява на Дарина с майка ѝ е в периода, когато тя е ученичка в VII клас. Тогава, макар и изключително срамежлива, тя се съгласява за дуета, подведена от тийнейджърската мисъл, че просто ще изпее една песен и ще пропусне учебните часове. Днес тя оценява положително общия им проект, като споделя, че любимите ѝ песни от репертоара на Силви Вартан са "Никола“ и "Дарина“, които обича да слуша насаме. В детството ѝ нейната майка често ѝ е пеела популярната българска детска песен "Хей, ръчички“, но въпреки това Дарина не говори български език, с изключение на фразата "Обичам те“. Тя признава с усмивка, че не е много добра с езиците, макар да владее свободно френски и английски.

Дарина с майка си и баща си

От кинорежисурата до дигиталния маркетинг

Първоначалните младежки амбиции на Дарина са свързани с филмовото изкуство, поради което тя завършва висшето си образование в университета "Чапман“ в Лос Анджелис със специалност филмов режисьор. Впоследствие обаче нейните интереси се пренасочват към виртуалното пространство и тя стартира съвместна агенция за дигитален маркетинг заедно със свой приятел, което впоследствие ѝ помага да развие и търговията с модни артикули. Хора от обкръжението ѝ отбелязват, че младата жена прилича на майка си по своята чувствителност и емоционалност, а самата Дарина посочва, че най-ценният житейски урок от певицата е никога да не бъде заменяема и винаги да уважава себе си.

Подкрепа в емоционалните семейни моменти

Появата на Дарина променя изцяло живота на Силви Вартан, която пред френски медии споделя, че сърцето ѝ е спряло, когато е прегърнала за първи път деветмесечното момиче, чието име означава "дар от Бога“. В началото на 2024 година певицата официално обяви, че прекратява своята дългогодишна сценична кариера. Според споделеното от Дарина, раздялата със сцената е била изключително трудна за майка ѝ и е преминала като ураган от емоции, въпреки че изпълнителката не го е демонстрирала открито.

Заедно с майка си и брат си - Дейвид Холидей

В този момент дъщеря ѝ я подкрепила с думите, че след толкова дълъг път на сцената заслужава да се наслади на времето за себе си и за своето семейство. Към днешна дата Дарина продължава да предизвиква сериозен интерес в социалните мрежи, където само преди дни публикува кадри от екзотична ваканция в Пуерто Ваярта, Мексико, впечатлявайки последователите си с луксозен стил и перфектна визия.